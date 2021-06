En pénurie d'ouvriers, GM pourrait fermer les yeux sur les fumeurs de cannabis

Dans un pays où la question du cannabis divise (certains Etats l'ont légalisé, pas d'autres), General Motors a décidé de ne pas faire de demi-mesure en testant, à l'embauche, les employés de ses usines afin de partir à la chasse des fumeurs.

Problème : General Motors et sa filiale Chevrolet ne trouvent pas assez d'ouvriers en travail intérimaire pour l'été, dans l'usine la plus importante du groupe, à savoir celle qui produit la meilleure vente, le Chevrolet Silverado. Ne pas pouvoir le produire à la cadence normale serait très préjudiciable à Chevrolet et General Motors, alors que la concurrence lance un pick-up électrique et fait parler d'elle.

Pour agrandir le champ de recherche et améliorer les chances de recrutement, General Motors pourrait ainsi faire l'impasse sur les tests cannabis à l'embauche, recrutant ainsi, potentiellement, des fumeurs réguliers. Précisons que General Motors, avec son initiative de test à l'embauche, prend à contre-pied l'Etat du Michigan, où est assemblé le Silverado et où... le cannabis à usage récréatif est autorisé.