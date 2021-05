L'Amérique a Joe Biden, et un pick-up électrique Ford, le F150 Lightning

La conversion du symbole américain de "l'automobile" à l'électrique est bien plus qu'un simple évènement de passionné du monde auto. C'est un jour à la portée industrielle, mais aussi politique. Hier, en effet, Joe Biden a visité une usine de Ford et a livré un discours plein de patriotisme américain. Derrière lui, il était déjà là : le fameux F150 Lightning, officialisé aujourd'hui.

Joe Biden a rappelé que 80 % de la production actuelle de batteries au lithium était en Chine, et que l'Amérique "devait agir rapidement". Le président américain a lancé à la Chine : "vous ne gagnerez pas cette course... Nous ne pouvons pas laisser cela se produire". Biden a évidemment en tête l'avalanche de modèles électriques produits en Chine, non seulement pour des marques étrangères, mais aussi pour les constructeurs chinois qui commencent à avoir des envies d'international, alors que le gouvernement chinois pousse ses entreprises par des incitations fiscales à aller s'implanter en Europe et en Amérique.

Le symbole F150

Après le discours très politique est venu le temps de la présentation du symbole de l'égo et du patriotisme américain. La 14e génération de la série F des pick-up Ford a été dévoilée en début d'année, mais le modèle que certains attendaient avec impatience, c'est bien lui. Le F150 Lightning est le tout premier pick-up 100 % électrique d'un constructeur historique américain. Ford en profite pour doubler Tesla, Rivian, Chevrolet et GMC qui n'ont pas présenté grand-chose de plus que des concepts et qui ne semblent pas près de proposer leur pick-up en concession.

Ce F150 fera débat par son design. Très proche des versions thermiques dans l'ensemble, il se démarque toutefois par cette immense bande lumineuse sur la face avant. Nous connaissions les bandeaux à l'arrière, mais pas encore sur le front.

Techniquement, ce F150 pourrait séduire un paquet de clients, notamment par ses capacités : près de 910 kg de capacité de charge dans la benne et 4,53 tonnes de capacité de remorquage. Des chiffres valables pour la version "ER" (Extended Range) avec la plus grosse batterie, et la puissance des deux moteurs portée à 563 ch. L'autonomie est affichée à 480 km sur cycle d'homologation. Ces données sont revues à la baisse sur la variante SR (Standard Range) : 370 km d'autonomie, 426 ch et peut tracter environ 2,2 tonnes. Seule la capacité de charge est supérieure, grâce à un poids des batteries inférieur.

Ce F150 Lightning profite de l'absence de V6/V8 sous le capot pour proposer un grand coffre sous le capot. Les côtés pratiques sont poussés à l'extrême avec un système de charge bidirectionnelle pouvant aller jusqu'à 9,6 kW. Concrètement, Ford explique que ce F150 pourrait alimenter un petit foyer pendant 3 jours. A bord, deux types de prises sont intégrées : 120V (standard américain) et 240V pour les outils de puissance.

Ford ne parle évidemment pas de commercialisation européenne pour ce mastodonte, malgré l'absence d'émissions. En revanche, pour les Américains, les prix sont déjà connus. Il débutera à 39000 dollars en version de base et grimpera jusqu'à 90 000 dollars pour le très haut de gamme tout équipé. Le Tesla Cybertruck n'a qu'à bien se tenir.