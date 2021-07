Entretien auto : des révisions toujours plus chères

Le budget des automobilistes ne cesse de gonfler. Alors que les prix des carburants sont de nouveau au plus haut, une étude du comparateur en ligne IDgarages.com révèle que les prix de l'entretien continuent d'augmenter.

Dans son 5e baromètre des prix de la réparation automobile, établi grâce à trois millions de devis générés sur le site au cours du premier trimestre 2021, IDgarages.com indique que le coût moyen d'une révision est de 256 €. C'était 240 € en 2020 et 227 € en 2019 ! L'une des causes est "la hausse du prix des huiles moteur de plus en plus complexes pour s’adapter aux filtres plus perfectionnés".

IDgarages.com met en avant les disparités entre les régions. Et pour une fois, ce n'est pas en Île-de-France que c'est le plus cher. La révision y coûte en moyenne 250 €. C'est en Nouvelle-Aquitaine que les garagistes présentent les plus grosses factures, avec 276 €. La Bretagne est aussi onéreuse, à 271 €. À l’inverse, il n'en coûte "que" 235 € dans les Hauts-de-France.

Le site s'est penché sur des réparations précises, comme le kit de distribution. Le prix moyen est de 522 €, soit une hausse par rapport à 2020 (506 €), année où de nombreuses promotions auraient été accordées, mais une baisse par rapport à 2019 (532 €). La Nouvelle-Aquitaine est encore au plus haut (543 €). C'est en Pays-de-la-Loire que c'est le moins cher (488 €). C'est aussi dans cette région que le kit d'embrayage est au plus bas, avec 725 €. En moyenne, cet élément demande une dépense de 736 €, en hausse de 4 % en un an.

De manière générale, IDgarages souligne que les écarts de prix tendent à se réduire, l'expliquant par les effets du Covid… et la mise en concurrence grâce à son site.

Via autoactu.