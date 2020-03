Essais Ayari - Les plus belles photos d'Eddy Clio (galerie photos n°1)

Dix ans, déjà ! La rubrique des essais de notre pilote Soheil Ayari affiche une santé de fer après cette décennie passée aussi rapidement qu'un tour de circuit avec celui qui avait notamment pris le volant d'une Saleen S7 en compétition. Aguéri à l'exercice de la trajectoire tendue, de la corde mais aussi des travers "pour le plaisir", Soheil Ayari avait démarré cette rubrique en trombe à nos côtés. C'était un 27 avril 2010, presque dix ans jour pour jour, et le sujet était un comparatif entre la Volkswagen Scirocco R et la Renault Mégane R.S. Tout un programme !

Depuis, on peut dire que Soheil Ayari a pris le volant d'un sacré paquet d'autos. Les choses se sont rapidement enchaînées : Porsche 911 GT3, Renault Twingo R.S, Nissan 370Z Roadster... notre cher pilote a suivi les tendances en matière de sportives, en les mettant à l'épreuve sur le tracé de la Ferté Gaucher, toujours avec sa décontraction et son panache habituels. Des voitures d'exception (Mercedes AMG GT, Alfa Romeo 4C, BMW M5), des plus courantes (Opel Corsa OPC, Peugeot 208 GTI), mais aussi des regrettées, comme la Mitsubishi Lancer Evolution.

Evidemment, sur la piste et ses stands, Soheil Ayari n'est pas seul. Olivier Pagès, notre essayeur, l'accompagne à chaque fois sur ses tests pour recueillir son avis, et derrière la caméra, nos cadreurs... sans oublier le photographe de Caradisiac, Eddy Clio.

Nous profitons ainsi des dix ans de la rubrique pour dépoussiérer l'album de famille des essais Ayari et ressortir les vieux (et moins vieux) clichés réalisés par Eddy Clio, qui a su mettre en lumière les dérives et la mise en scène parfois théatrâle de Soheil Ayari lorsque la fougue ressort au volant. Et nous commençons par une première galerie tout en finesse : les dérives, la glisse, la mise à l'équerre ! Ne cherchez pas trop de roues droites dans cet album photo, il n'y en a pas. En revanche, si vous tendez l'oreille, vous pourrez probablement entendre le lointain crissement des pneumatiques qui ne remercieront décidément jamais Soheil Ayari du traitement qu'il leur inflige...