Alors que le prix du sans-plomb 95 affiche 2 euros le litre à la pompe, le prix du diesel a, lui, dépassé cette somme. Pour rassurer les Français, le ministre des PME, Serge Papin, a confirmé, ce mardi 21 juillet 2026 sur RTL, que les aides ciblées du gouvernement sont maintenus jusqu'au mois de septembre. Une aide qui a pour but de « franchir l'été », a-t-il souligné à la radio ce matin.

Cette aide pourrait donc prendre fin à la rentrée, mais elle pourrait aussi être prolongée. En effet, la porte-parole du gouvernement et ministre de l'Énergie, Maud Bregeon, a assuré sur le plateau des « 4 Vérités », sur France 2, que le gouvernement « fera un point d'ici la fin du mois d'août ». Une situation qui reste incertaine, car la « tendance des prix est actuellement à la hausse », a-t-elle ajouté. La ministre a toutefois assuré que les aides sont toujours maintenues pour « les secteurs les plus exposés, comme les agriculteurs, les pêcheurs ou les transporteurs, et pour les Français les plus précaires. »

Des aides, mais pas pour tous

Les Français ont dû attendre trois mois avant de pouvoir profiter de ces aides. En effet, le conflit au Moyen-Orient a débuté en février dernier, alors que les aides destinées aux travailleurs « grands rouleurs » ont été décidées en mai. Cette aide a pour but de venir en aide aux travailleurs dépendant de leur véhicule. Mais elle n'est pas ouverte à tous. Selon le gouvernement, elle concerne un total de 3 millions de Français. Sont éligibles à cette indemnisation de 100 euros par mois ceux qui vivent à plus de 15 km de leur lieu de travail ou qui parcourent plus de 8 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle. Mais d'autres conditions sont nécessaires : « appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part pour 2024 est inférieur ou égal à 16 880 € » et « utiliser un véhicule personnel régulièrement assuré, à l'exclusion des véhicules électriques, à hydrogène, de fonction ou de service », selon le gouvernement.

Objectif : poursuivre la lancée

Les aides, c'est bien, mais vendre le carburant au prix coûtant, c'est mieux. C'est le souhait que Serge Papin a exprimé au micro de RTL ce 21 juillet. « Pour les départs en vacances, la grande distribution a fait beaucoup d'opérations à prix coûtant qui ont permis d'avoir un prix du carburant qui, jusqu'à maintenant, était inférieur à 2 euros », a déclaré le ministre. Une opération menée notamment par TotalEnergies depuis le début de la crise au Moyen-Orient et qui se poursuit encore aujourd'hui. En plus de saluer les différentes opérations mises en place par les fournisseurs de carburant, Serge Papin demande avec conviction aux distributeurs de continuer le plafonnement des prix de l'essence et du diesel tout en poursuivant leur vente au prix coûtant.

Plafonnement des prix de chez Total qui devrait se poursuivre pendant le reste de l'été, bien que de nombreuses stations-service du groupe affichent aujourd'hui un prix du carburant à la pompe de plus de 2 euros le litre. En effet, le groupe a annoncé, le 30 juin 2026, que le prix du diesel et de l’essence resterait plafonné à 1,99 € le litre jusqu’à la fin des mois de juillet et d’août dans ses 1 200 stations-service situées en zone rurale. Mais il n’y a pas que Total qui met en place des opérations à prix coûtant. Les grandes distributions ont-elles aussi élaboré ces actions. C’est notamment le cas d’E. Leclerc, d’Intermarché et de Netto, qui ont permis aux automobilistes de faire le plein de leur véhicule à prix coûtant.