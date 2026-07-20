Il faut se méfier des tortues, et ne pas trop glorifier les lièvres. Combien de fois a-t-on critiqué Toyota pour son extrême prudence face au boom de la voiture électrique ? On lui a beaucoup reproché d’être parti plus tard que les autres et de ce fait, de prendre le risquer louper le virage et d’arriver après la bataille lorsque le marché sera mûr.

En plus, lors de son arrivée, tardive, en 2023 seulement, le premier VE de la marque, le BZ4X avait laissé les observateurs sur leur faim. La situation s’est certes améliorée avec le deuxième bébé électrique : le C-HR +. Mais pas de quoi bousculer un marché de l’électrique ou l’on avait décrété que Toyota était largué.

Des résultats stables, comme d’habitude, et puis vint l’électrique

Et puis, comme chaque année en début d’été, tombent les résultats et les scores des constructeurs au premier semestre. Pas de quoi se pencher intensivement sur ceux que le premier constructeur mondial a réalisé en Europe : ils sont, comme d’habitude, ultra-stables, avec une toute petite hausse de 0,2 %, trois fois rien. Les ventes sont très majoritairement, et très régulièrement depuis plus d’une décennie le fait de modèles hybrides, qui représentent 87 % des ventes.

Mais en fouillant dans les recoins, on s’aperçoit d’un drôle de phénomène : les autos électriques de la marque ont vu leurs ventes augmenter de 125 % depuis un an. Plus de 62 000 exemplaires ont ainsi trouvé preneurs depuis le mois de janvier.

Un phénomène qu’il faut évidemment relier au lancement du C-HR + l’an passé. Mais pas seulement, car la meilleure vente électrique de Toyota n’est autre ce bon vieux Bz4x au nom impossible à retenir et à la réputation pas vraiment des plus flatteuse. Il s’en est écoulé plus de 20 000 depuis le début de l’année et il est assez loin devant le plus petit, et moins cher C-HR +.

Évidemment, on pourrait se dire que tous les pays ne sont pas égaux face à l’électrique et que cette hausse est le fait des pays du nord qui absorbent les nouveaux VE du Japonais. Sauf que le phénomène, s’il n’est de même ampleur existe bel et bien dans l’hexagone.

Ainsi les ventes de BZ4X ont progressé de 18,7 %. Quant au Lexus RZ, ses ventes ont quintuplé, même si elles partaient de très peu. Cette version de luxe du SUV Toyota, les deux autos se partagent la même plateforme e-TNGA, commence donc à séduire les entreprises, cible naturelle des modèles premium.

La rançon de la fiabilité

Comment expliquer cet engouement pour des modèles qui ne sont pourtant pas réputés pour être les plus efficaces, ni les moins chères du marché, même si les tarifs du RZ sont moins élevés que ceux du premium allemand du même segment ? Peut-être que la démarche d’achat d’une auto électrique relève plus de la prudence que du coup de cœur, et que la confiance envers une marque est plus importante que dans le cas du thermique.

Or de ce côté-là, Toyota est parfaitement en phase. Les enquêtes Consumer reports annuels se suivent et se ressemblent concernant la fiabilité du japonais, et dans l’enquête Yougov qui établit la « Cote d’Amour des constructeurs », le Japonais l’emporte en 2026 pour la cinquième année consécutive.