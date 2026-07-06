Star des voitures françaises, le nouveau Toyota Yaris Cross restylé tutoie les 30 000€ en prix de base

La croissance de Toyota sur le marché européen ces dernières années a été très impressionnante : grâce à la Corolla mais surtout à la Yaris et au Yaris Cross (avec aussi d’excellents résultats pour le Rav4), le constructeur japonais s’est considérablement rapproché du groupe Volkswagen sur le Vieux Continent avec sa technologie hybride non rechargeable.

Le Yaris Cross fait carrément office de best-seller, lui qui s’est écoulé à 190 565 exemplaires l’année dernière (à la seconde place de son segment derrière le Volkswagen T-Roc et ses 211 241 unités). C’est surtout la voiture la neuve la plus fabriquée en France, puisque ce modèle « urbain » reste assemblé à Valencienne comme la Yaris.

Et maintenant, le restylage

Lancé sur le marché en 2020, ce Yaris Cross vient de subir son restylage de mi-carrière avec un design extérieur modifié et une planche de bord améliorée.

Et Toyota France dévoile ses prix : au lieu de 28 800€ précédemment, il faudra désormais compter sur un tarif de base fixé à 29 500€ pour la version hybride de 116 chevaux, uniquement disponible en finition Dynamic (avec déjà la climatisation automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, toute la connectivité smartphone, la caméra de recul ou encore les rétroviseurs rabattables électriquement.

Jusqu’à 37 600€ en haut de gamme

La motorisation hybride de 130 chevaux, elle, démarre à 32 200€ en finition Design ajoutant des jantes en alliage de 17 pouces, un écran tactile central plus gros (10,5 pouces), des feux arrière à LED ou encore un système de navigation embarquée. L’addition pourra monter jusqu’à 36 000€ avec le moteur de 130 chevaux en finition GR Sport ou même à 37 400€ en finition Trail.

Sachant que Toyota France est coutumier des remises généreuses (avec ou sans condition de reprise), le Yaris Cross restylé pourrait bénéficier lui aussi de ce genre de geste dans les semaines à venir.