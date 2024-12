Le Toyota Yaris Cross domine ses rivaux de chez Peugeot, Renault et Volkswagen

Le marché automobile européen sacrera dans quelques jours la Dacia Sandero comme voiture neuve la plus vendue de l’année 2024. La modeste citadine roumaine détrônera ainsi le Tesla Model Y arrivé en tête en 2023 et elle domine un haut de classement où les modèles du groupe Renault s’entremêlent avec ceux de Volkswagen. Le SUV électrique américain, lui, n’est plus que sixième.

Et si l’on regarde juste derrière lui, on trouve le premier SUV urbain du classement dévoilé par Data Force. Non, on ne parle pas du Peugeot 2008 (13ème pour l’instant avec 151 096 exemplaires vendus sur les onze premiers mois de l’année) ni du Renault Captur (18ème avec 134 044 unités écoulées), pas plus que du Ford Puma (17ème avec 139 276 autos distribuées) ou du Volkswagen T-Cross (26ème avec 104 346 exemplaires livrés). Mais bien du Toyota Yaris Cross, septième avec pas moins de 179 322 modèles vendus !

Il garde sa couronne

Déjà meilleure vente du segment en Europe l’année dernière, le petit SUV hybride conserve ainsi sa couronne et domine désormais la concurrence des marques européennes sur leur terrain. C’est même le troisième SUV le plus vendu du marché chez nous derrière le Volkswagen T-Roc (toujours à mi-chemin entre les modèles citadins et les compacts) et le Tesla Model Y.

Un modèle plus cher et plus rentable à vendre pour Toyota que la citadine Yaris, construit pour rappel en France. Notons au passage que le Nissan Juke, celui qui avait quasiment créé la catégorie des SUV urbains en 2010, n’est plus que 41ème du classement. Le Yaris Cross contribue très largement au succès de Toyota en Europe qui se rapproche désormais de Volkswagen parmi les premières forces automobiles du marché.