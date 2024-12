La France, ce pays des Toyota

Historiquement moins en position de force sur le marché européen qu’aux Etats-Unis ou bien d’autres pays importants du globe, Toyota fait désormais office de géant aussi sur le Vieux continent et s’y impose comme la deuxième marque derrière l’intouchable Volkswagen. Une évolution remarquable quand on se rappelle que le constructeur japonais restait loin derrière Renault, PSA ou Ford il y a 20 ans.

Ce succès européen doit beaucoup à la production assurée par l’usine Toyota à Onnaing près de Valenciennes, qui assemble les Yaris et Yaris Cross dont raffolent littéralement les clients du Vieux continent. Sur le dernier mois d’octobre 2024, d’ailleurs, ce Yaris Cross occupait la cinquième place des meilleures ventes devant la Golf et juste derrière le T-Cross.

Cinq millions de Toyota françaises et deux modèles dans le top 10

Le constructeur japonais vient aussi d'annoncer que l’usine d’Onnaing a symboliquement dépassé le cap des cinq millions de voitures produites depuis sa mise en activité en 2001. En 2023, le Yaris Cross était carrément la voiture la plus fabriquée en France devant toutes les Renault, Peugeot et autres Citroën.

Cette année, ce Yaris Cross occupe pour l’instant la neuvième place du marché automobile juste derrière la citadine Yaris. Seuls Peugeot et Renault possèdent plus de voitures dans le top 10 (3) et le Yaris Cross parvient à faire de l’ombre à leurs crossovers urbains même s’ils restent devant. Bref, il y a bien une histoire d’amour entre Toyota et la France que détaillait Michel Holtz il y a quelques jours . Une histoire prouvant que les marques françaises, affirmant n'avoir pas le choix en délocalisant leur production hors du pays depuis des décennies, auraient sans doute pu réussir à garder plus de modèles à gros volumes dans leurs usines locales. Très doué en matière de rentabilité (marge mondiale de 11,3% en 2023, celle de 2024 pourrait être meilleure), Toyota ne fabrique évidemment pas ses voitures en France uniquement pour faire plaisir à notre administration...