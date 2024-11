Toyota domine désormais Peugeot et Renault en Europe

Il fallait tomber à la neuvième place du classement des groupes automobiles les mieux implantés sur le marché automobile européen en 2010 pour trouver Toyota. A l’époque, le géant mondial de l’industrie automobile restait derrière Daimler, BMW, Fiat, Ford, la General Motors en plus de Renault, PSA et Volkswagen.

Mais les choses ont bien changé depuis puisque Toyota fait désormais partie des forces majeures du marché automobile européen grâce à une forte progression ces dernières années et des modèles hybrides qui plaisent aux clients européens (surtout sur les segments de la Yaris et du Yaris Cross). Sur les 10 premiers mois de l’année 2024, la marque Toyota vend désormais plus de voitures sur le Vieux continent que Peugeot, Renault, Skoda, Dacia, Opel, Citroën, Hyundai, Kia, Seat et les trois plus grosses marques premium allemandes. Quant au groupe Toyota (comprenant Lexus), il se situe à la quatrième place du marché européen derrière Volkswagen, Stellantis et Renault.

Toyota seulement battu par Volkswagen !

En forte croissance (+15,3% sur le mois d’octobre 2024 et sur les 10 premiers mois de l’année 2024), la marque Toyota devance désormais toutes les marques automobiles européennes sur notre marché à l’exception de Volkswagen qui conserve un avantage assez net (965 859 unités sur les dix premiers mois de l’année 2024 contre 661 257 pour les Japonais). En ces temps où les parts de marché diminuent et où la concurrence s’intensifie sur le segment des marques généralistes avec l’arrivée de Chinois comme MG, la forme de Toyota en Europe impressionne.