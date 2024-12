Renault devant Volkswagen sur les meilleures ventes d'Europe

Il reste encore quelques jours à attendre avant de connaître le classement des meilleures ventes de voitures neuves du marché européen sur l’année 2024. Mais il n’y a plus beaucoup de suspens quant au nom du modèle préféré des consommateurs du Vieux continent. Ce sera de façon quasi-certaine la Dacia Sandero, déjà écoulée à 247 210 unités sur les onze premiers mois de l’année d’après les chiffres de Dataforce relayés par Automotive News.

Deuxième du classement avec 199 546 unités distribuées sur la même période, la Volkswagen Golf ne peut plus rattraper la petite Roumaine à la régulière même si elle redresse la barre après une année 2023 particulièrement difficile. La troisième n’est autre que la Renault Clio, qui fait très bonne figure avec ses 195 675 exemplaires vendus. En passe de terminer en tête du marché français devant la Peugeot 208, elle plaît aussi à la clientèle européenne. Elle se permet aussi de terminer devant le Volkswagen T-Roc (187 707 exemplaires), suivi de près par la Peugeot 208 (183 233) et le Tesla Model Y (181 781), modèle le plus vendu du marché en 2023 (qui reste tout de même la meilleure vente électrique).

Peu de voitures électriques dans le Top 50

A noter qu’il y a très peu de voitures électriques parmi le classement des 50 voitures neuves les plus vendues des onze premiers mois de l’année en Europe d’après Data Force : on y retrouve seulement le Tesla Model Y en sixième position et la Model 3 en 27ème position. Même si les Peugeot 208, MG ZS et autres BMW X1 présents dans ce classement bénéficient des ventes de leurs versions électriques, on y trouve aucun autre modèle 100% électrique.