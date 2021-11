1. Comparatif - Toyota Yaris Cross vs Renault Captur E-Tech vs Hyundai Kona Hybrid : les SUV urbains se rebiffent

Le Toyota Yaris Cross vient à peine de sortir ! Comme son nom l'indique, il s'agit d'une version SUV de la citadine Yaris qui se voit emprunter plate-forme et motorisation. Cette dernière un 3 cylindres 1,5 hybride développant 116 ch et associé, dans la grande tradition de la marque, à un train épicycloïdal.

Il débarque donc dans la catégorie des SUV urbains où se trouvent déjà deux propositions : commençons par le Renault Captur E-Tech. Il fait appel à un quatre cylindres 1,6 hybride aussi évidemment mais se montre plus généreux en termes de puissance avec un total de 145 ch. Il se distingue aussi par sa boîte de vitesses à crabot automatisé avec six rapports. Enfin, terminons par le pionnier du segment, le Hyundai Kona Hybrid. Lui aussi a droit à un 4 cylindres 1,6 électrifié développant un total de 141 ch et relié à une boîte de vitesses automatique à six rapports.

Aspects pratiques : le japonais un ton en dessous

On commence avec la finition et on a deux belles prestations pour le Renault Captur et le Toyota Yaris Cross, avec un design élégant et pas si éloigné, des écrans de belles tailles, que ce soit pour l'instrumentation ou le système multimédia, et une finition remarquable. Le Hyundai Kona ne démérite pas totalement dans ces domaines mais c'est le plus ancien des trois et ça se ressent et le choix des matériaux est un cran en dessous.

Question habitabilité, c'est le japonais qui marque le pas : c'est le moins long et ça se voit surtout à l'arrière, avec une place aux genoux correcte mais sans plus, à l'image de la garde au toit, et se place en milieu de peloton pour son volume de coffre. Le Kona accueille plus confortablement ses passagers arrière mais ferme la marche pour leurs bagages. Le premier de la classe dans cette matière, c'est le Renault Captur qui frôle la tricherie avec sa banquette arrière coulissante permettant d'avoir le meilleur des deux mondes.

Note : 13,3 /20 15,1 /20 14,9 /20

Équipement : le Yaris Cross, plus généreux et moins cher

Pour ce qui est de la partie équipements, nous avons là trois modèles avec des finitions élevées et à la dotation très complète. Climatisation automatique, commutation des feux de route, radars de stationnement AV/AR, reconnaissance des panneaux, accès et démarrage sans clé, feux Full LED, assistant au maintien de voie et freinage automatique d’urgence, tout est de série.

Mais les Kona et Yaris Cross vont encore plus loin avec régulateur de vitesse adaptatif, conduite semi-autonome, sièges avant chauffants et affichage tête haute. Et ce qui les sépare au final, c'est le prix puisque le Toyota s'affiche plus de 2 000 € moins cher que le Hyundai.

Note : 15,7 /20 15,3 /20 15 /20

Budget : le Toyota intouchable

Le Yaris Cross fait très fort en matière de budget puisque c'est non seulement le moins cher des trois et avec une différence importante mais aussi le mieux équipé. Et le fait qu'il offre une consommation moyenne d'un litre de moins ne gâche rien. Pour ce qui est de la garantie, le Hyundai Kona s'en tire le mieux avec cinq ans et kilométrage illimité quand le Renault Captur se contente de deux ans. Le Toyota se place entre les deux avec trois ans et kilométrage illimité sur l'ensemble de la voiture et cinq ans spécifiquement sur le système hybride.