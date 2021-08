Essai - Toyota Yaris Cross (2021) : l'outsider bientôt leader ?

En bref SUV urbain hybride A partir de 25 500 € Disponible en transmission intégrale

Est-ce que vous vous rappelez de l'Urban Cruiser sortie en France en 2009 ? Probablement que non, comme tout le monde, puisque ça a été un échec retentissant pour Toyota pour une première incursion dans le segment des SUV urbains. Mais aujourd'hui, la marque japonaise refait une tentative avec le Yaris Cross qui a, lui, sur le papier, tous les outils pour devenir la nouvelle référence de la catégorie.

Comme son nom le laisse imaginer, le Toyota Yaris Cross,, long de 4,18 m, reprend la plate-forme GA-B et la fiche technique de la Yaris mais déclare son indépendance en matière de design qui évoque plus un mini RAV4. La ligne est compacte, râblée et haute sur patte avec des porte-à-faux réduits, des passages de roue carrés, une lunette arrière inclinée et un regard qui semble faire un clin d'œil à la Mirai. Une personnalité marquée qui lui permet de se distinguer dans le segment.

Par contre, la planche de bord est quasiment un copier/coller de celle de la Yaris. Pas terrible donc pour l'originalité, surtout que l'ensemble est très classique et plutôt sombre, mais c'est une excellente nouvelle pour les aspects pratiques puisque les rangements sont très nombreux et l'ergonomie est parfaitement étudiée, sans parler de la finition et des choix des matériaux qui sont d'excellente facture.

En matière d'équipements, le Yaris Cross peut bénéficier d'un stationnement automatisé particulièrement sophistiqué pour le segment, d'un affichage tête à haute et d'un écran central allant jusqu'à 9 pouces. Cependant, la grosse nouveauté est de pouvoir bénéficier d'une carte SIM 4G sans abonnement pendant 4 ans permettant non seulement d'accéder à une longue liste d'applications connectées pour notamment trouver une place ou payer son plein d'essence à l'avance mais aussi de se connecter sur la voiture à distance pour activer des fonctions comme la climatisation.

Jusqu'ici que des bonnes nouvelles mais le tableau se ternit un peu en matière d'habitabilité. Le Yaris Cross reprend en effet au millimètre près l'empattement de 2 560 mm de la Yaris, ce qui signifie que les passagers arrière disposent d'une place aux genoux que l'on peut considérer comme acceptable pour une citadine de 3,94 m mais comme clairement insuffisante pour un SUV de 4,18 m, surtout que la place à la tête n'est pas non plus particulièrement généreuse. C'est mieux en matière de volume de coffre puisqu'il atteint jusqu'à 397 litres. Dommage que le japonais ne bénéficie pas comme certains de ces concurrents, Renault Captur E-Tech en tête, d'une banquette arrière coulissante qui aurait permis de ménager la chèvre et le chou.

Sous le capot, le Yaris Cross embarque exactement la même configuration hybride que la Yaris, résultat de plus de deux décennies d'expérience dans le domaine. Côté thermique, on retrouve donc un 3 cylindres 1,5 à cycle Atkinson, de 92 ch et au rendement thermique exceptionnel de 40 %, associé à une paire de moteurs électriques, un premier servant de générateur rechargeant la petite batterie lithium-ion de 0,8 kWh, et un second de 80 ch, synchrone et à aimant permanent, se chargeant de la vider pour participer à la traction. L'ensemble produit 116 ch transmis aux roues avant via une boîte eCVT dans la tradition de la marque. Le 0 à 100 km/h se fait alors en 11,2 s, un chiffre respectable pour une puissance qui peut paraître modeste, bien aidé par une masse raisonnable de 1 170 kg. Les consommations officielles sont flatteuses, allant de 4,4 à 5,0 l/100 km suivant le niveau de finition.

Le Yaris Cross est aussi disponible en version purement thermique avec le même 3 cylindres développant alors 125 ch et offert en boîte manuelle à six rapports ou CVT, mais cette version ne sera pas importée sur notre marché.

Mais la grosse nouveauté mécanique de ce Yaris Cross, c'est une version quatre roues motrices qui ajoute un autre moteur électrique, celui-ci à induction, envoyant 5,3 ch mais surtout 52 Nm supplémentaires au train arrière adoptant alors une double triangulation au lieu d'une barre de torsion. Il faut compter 2 000 € pour en être équipé et, en échange de cette adhérence supplémentaire, faire une croix sur 77 litres de volume de coffre ainsi qu'accepter un surplus de masse de 90 kg rallongeant le 0 à 100 km/h de 6 dixièmes de seconde.

Est-ce que Toyota tient ici un nouveau best-seller ? Le Yaris Cross en a en tout cas tous les ingrédients jusqu'à ses tarifs démarrant à 25 500 €, ce qui est 1 500 à 2 000 € moins cher que ses concurrents principaux que sont les versions hybrides du Hyundai Kona et du Renault Captur, ainsi que le Honda Jazz Crosstar. Elle est donc extrêmement bien placée en matière de prix mais la rallonge demandée par rapport à la Yaris citadine semble importante pour le peu de polyvalence supplémentaire offert, cette dernière s'affichant à partir de 22 950 € à finition similaire comprenant certes quelques équipements supplémentaires.