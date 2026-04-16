Nouveau Toyota Yaris Cross : il se refait une petite beauté pour ne perturber personne

La nature humaine n’aime pas trop les changements. Alors, lorsqu’il faut faire évoluer le best-seller de la marque en Europe, avec 190 000 exemplaires vendus depuis 2021, il ne faut en aucun cas perturber la clientèle et les futurs acheteurs potentiels. Autre critère qui a son importance, démoder le modèle actuel pourrait aussi lui faire perdre de la valeur, ce que Toyota souhaite éviter par la même occasion.

C’est pour cela que le restylage de la Yaris Cross est plutôt discret, d’autant plus qu’elle a évolué en 2024 en adoptant une motorisation hybride plus puissante, avec à la clé 130 ch, certains revêtements de la planche de bord à l’aspect plus cossu et de nouveaux écrans. Ces derniers ont amélioré leur graphisme, mais le système d’infodivertissement souffre toujours par rapport à la concurrence.

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Toyota remet le couvert cette année, mais uniquement sur son aspect esthétique. Tout se concentre sur la partie avant, sans pour autant que les modifications ne sautent aux yeux. Ainsi, la signature lumineuse, jusqu’ici verticale et positionnée aux extrémités du bouclier, migre à l’intérieur des optiques. L’intérieur de ces dernières évolue logiquement, mais leur forme extérieure reste identique. Il aurait trop coûteux de modifier également le capot et les ailes avant.

La calandre se fond dans le bouclier, abandonne sa teinte noire et se pare de motifs identiques à celui du dernier Rav4. À noter enfin que le bas du bouclier évolue également. De profil, les plus observateurs auront remarqué de nouvelles jantes de 17 pouces et de 18 pouces. Enfin, deux nouvelles teintes, Bronze Sonora et Gris Célestine, rejoignent le nuancier.

À l’intérieur, il faut avoir l’œil exercé pour repérer les inserts couleur platine sur les contre-portes ainsi que la sellerie spécifique de la finition Trail, des sièges sport que l’on retrouve aussi sur le niveau Design.

Rien de nouveau sous le capot

En plus de gamme Yaris Cross, la version GR Sport est toujours au programme et reçoit également un nouveau bouclier avec de nouvelles prises d’air latérales. De nouvelles jantes de 18 pouces habillent l’ensemble.

Cette Yaris Cross au look revue n’accueille aucune modification technique. Sous le capot, les clients auront toujours le choix entre la motorisation hybride de 116 ch et 141 Nm de couple, et sa variante plus puissante avec 130 ch et 185 Nm. Les consommations sont comprises officiellement entre 4 et 5 litres aux 100 km, et la différence de performance entre ces deux offres ne saute pas aux yeux.

Pour le physique, uniquement

Puisque Toyota n’a fait évoluer que son aspect esthétique, la Yaris Cross conserve ses qualités et défauts. Bien sûr, la consommation est à mettre à son crédit, de même que son confort, son niveau d’équipement et son offre quatre roues motrices. On pourrait s’attendre à une meilleure habitabilité, mais il ne faut pas perdre de vue son gabarit compact (4,18 m de long) et son coffre logeable (397 litres en 4x2 et 320 litres en 4x4). Même constat pour le système d’infodivertissement qui manque de modernité. Il reste toutefois la question des tarifs, qui restent encore inconnus. Actuellement, la Yaris Cross débute à 28 800 €, une somme plutôt élevée, mais qui se voit allégée à 24 300 € grâce à une offre de remise. La nouvelle grille tarifaire sera connue en juin prochain, lors de son lancement.