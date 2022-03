Comparatif vidéo - Toyota Yaris Cross vs Honda HR-V : deux visions de l'hybride 

Le segment des SUV urbains est l’un des plus concurrentiels d’Europe avec pas moins d’une vingtaine de marques présentes. Et en ces temps où les nouvelles énergies sont au centre des enjeux, les leaders font des choix pour répondre à des normes de plus en plus drastiques. L’hybridation, légère, total ou effectuer le grand saut vers l’électrique. Parmi les offres hybrides, deux marques se sont bâties une solide réputation : Toyota et Honda.

Deux constructeurs japonais et 30 ans d’expertise chacun dans le domaine de l’hybridation. Nous opposons aujourd’hui le Honda HR-V à la Yaris cross. Deux SUV urbains équipés d’une motorisation hybride non rechargeable, sur les 4 disponibles actuellement sur le marché avec le Hundai Kona et le Renault Captur. Sur le papier elles sont proches, mais en pratique tout les sépare.

La Yaris Cross n’est autre que le dérivé SUV de la Yaris, la voiture de l’année 2021. Elle en reprend la motorisation hybride, le design très expressif tout en améliorant ses qualités d’hôte. Son objectif est de combler une longue absence de la part de Toyota sur le marché des petits SUV urbains et de faire au moins aussi bien que le CH-R, son grand frère.

Face à elle, le nouveau Honda HR-V est moins connu, surtout par les Français. Pourtant, il a débuté sa carrière voilà plus de 20 ans avec comme source d’inspiration sa brillante petite sœur, la Honda Jazz. Il s’agit ici de la troisième génération, totalement nouvelle. Visuellement, le HR-V mise sur la sobriété avec un design extérieur passe-partout et un intérieur classique mais très bien fini. La Yaris se veut un peu plus exubérante. En dehors avec ses coloris vifs mais aussi en dedans via son cockpit calqué sur celui de la Yaris.

Pratique : le HR-V pour la famille

Le HR-V met à profit sa longueur supérieure pour offrir davantage de place à ses occupants que la Yaris. L’espace aux jambes, à la tête et aux épaules est nettement meilleur. Toutefois, malgré son ses 15 centimètres de moins, la Yaris cross tient la corde offrant un volume de coffre supérieur à sa rivale (400 litres contre 319 litres pour le HRV).

En dehors de sa longueur supérieure le HR-V se distingue par ses aspects pratiques plus soignés. L’accès au coffre, sa largeur de chargement et son plancher totalement plat s’ajoutent à l’astucieux système « Magic Seats » qui permet de charger des objets hauts aux places arrière en relevant l’assise de la banquette.

Pratique Toyota Yaris Cross hybride Honda HR-V hybride Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 12,7 /20 15,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : un coût à l'usage très bas

Facturé 25 500 €, le prix de départ de la Yaris Cross est bien plus accessible que celui du nouveau Honda HR-V (31 100 €). L’écart se resserre au fur et à mesure de la montée en gamme comme ici avec notre version d’essai en finition Advance (34 020 €) face à la Yaris Cross haut de gamme en finition « Trail » (30 500 €) mais le HR-V ne peut combler l’écart tarifaire. Sachant que les deux concurrents sont exemptés de malus écologiques, sont tous les deux garantis 3 ans ou 100 000 km et disposent de chaîne de distribution qui ne nécessite pas de remplacement. La Yaris Cross enfonce le clou en affichant une consommation mixte homologuée inférieure de 3,2 l/100 km contre 5,4 l/100 km pour le HR-V. Si la Yaris Cross remporte la partie budget, dans les deux cas vous serez gagnants car ces deux voitures affichent des coûts d'entretien réduits, espacés et une bonne valeur résiduelle sur le marché de l’occasion.

Budget Toyota Yaris Cross hybride Honda HR-V hybride Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 14,3 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Equipement : deux gros morceaux

Les deux modèles japonais ont la particularité d’offrir une dotation complète dès le premier niveau de finition avec en commun des équipements pointus la lecture des panneaux, le régulateur adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, la caméra de recul, l’écran tactile central ou encore les feux LED.

La présence du volant et du pare-brise chauffants ou encore des Magics seats ne suffisent malheureusement à justifier les 4 000 € supplémentaires réclamés pour le HR-V à finition équivalente.