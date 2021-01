Essence, diesels, hybrides, les meilleures compactes d'occasion pour 10 000 €

Le segment des berlines compactes reste dynamique en France, malgré la vigueur des citadines et des SUV, urbains comme compacts. Tous les constructeurs ou presque proposent une compacte dans leur gamme.

Ce qui rend le choix cornélien pour un acheteur d'occasion. Quel modèle choisir ? Quels sont les plus fiables ?

Voici donc une sélection de 3 modèles par type de carburation : essence, diesel ou hybride. Elle n'a pas vocation à être exhaustive, bien sûr, et certains déploreront l'absence de leur modèle préféré. Mais elle aura le mérite de vous diriger vers des modèles sans souci, où le risque d'être déçu est minime.

Nos 3 modèles de compacte essence à moins de 10 000 €

Pour ceux qui roulent de peu à moyennement (moins de 20 000 km par an), qui craignent les restrictions de circulation à venir qui rendent le diesel non pertinent, et qui apprécient l'agrément de ce type de moteur, les modèles essences sont les plus recommandables.

La Kia Cee'd 2

La compacte coréenne est un excellent choix en occasion pour ce budget. La seconde génération, sortie en 2012, n'avait à l'époque pas à rougir de la comparaison avec les meilleures compactes européennes, Volkswagen Golf comprise. Confort, habitabilité, équipement, prestations routières, tout était à la page, et la garantie de 7 ans rassurait. La finition était même à citer en exemple, mais la présentation restait assez fade.

Les seuls vrais bémols ont concerné pendant longtemps ses moteurs, d'ancienne génération, et un peu gloutons, sans donner un agrément de premier ordre. Chose qui s'est un peu améliorée en fin de carrière, avec l'apparition d'un petit 3 cylindres 1.0 turbo T-GDI de 120 ch.

Pour le budget fixé à 10 000 € maximum, et en essence, vous trouverez en occasion surtout des modèles dotés du 1.4 100 ch, ou du 1.6 GDI 135 ch. Pas des foudres de guerre, mais leur fiabilité est redoutable. Ce seront des modèles 2013 ou 2014, voire 2015, donc avant restylage. Et ils afficheront en moyenne 80 000 km. On trouve quelques 3 cylindres 1.0 T-GDI 120 ch, plus moderne et sobre, il faut alors sauter dessus, ils sont rares sous les 10 000 €.

La Fiat Tipo 2

On pense peu à la Fiat Tipo, quand on cherche à acheter une compacte. Pourtant, C'est une bonne auto. Excellente nulle part certes, mais dans la bonne moyenne partout. Elle a surtout brillé par ses tarifs canons en neuf et un rapport prix/équipement qui l'était tout autant. Son habitabilité et son volume de coffre sont dignes de certaines familiales. Et si la finition n'est pas au niveau des meilleures, elle est honnête pour le prix demandé, et l'équipement l'est tout autant, il faudra juste éviter les finitions d'entrées de gamme.

De plus, honnêtement, sa fiabilité n'a pas fait de vague. Elle est même meilleure que la Kia Cee'd ci-dessus, ce qui est flatteur. Comme quoi les clichés sur la mauvaise fiabilité des italiennes, qui ont la vie dure, sont aujourd'hui bien éloignés de la réalité. En tout cas pour cette Tipo 2.

Pour le budget de 10 000 €, on trouvera majoritairement des versions 1.4 95 ch. Ses performances et prestations sur route sont assez loin des standards, oui. Si vous pouvez un tout petit peu dépasser du budget, quitte ensuite à négocier pour rerentrer dedans, ce serait mieux d'arriver à dénicher un 1.4 T-Jet de 120 ch, qui est lui tout à fait convaincant. Ce n'est pas impossible.

La Mazda 3 III

Il est étonnant de voir à quel point la Mazda 3 est appréciée, et à quel point elle est peu vendue chez nous. Mais cela ne l'empêche pas d'être une excellente proposition dans le segment des compactes essence. Mazda n'ayant jamais cédé aux sirènes du downsizing, elle se dote de gros moteurs essence 1.5 100 ch et 2.0 120 et 165 ch. Leur fiabilité est exceptionnelle, contrairement à celle des diesels, qui ont pu connaître quelques soucis, c'est pourquoi nous la plaçons dans les meilleurs choix essence, et non gazole.

Le look de cette génération, qui reprend les codes du "Kodo Design", est très agréable à l'œil. La qualité de finition et le niveau d'équipement placent cette Mazda 3 à la lisière de la catégorie premium. Ses prestations dynamiques en font aussi une des compactes les plus agréables à conduire, tandis que malgré leur cylindrée, les moteurs sont sobres.

Les seuls défauts de cette berline sont une habitabilité mesurée et un volume de coffre ridicule par rapport à sa taille (364 litres pour 4,46 m). certaines citadines d'aujourd'hui font presque aussi bien dans 40 cm de moins...

Pour 10 000 €, on patientera pour voir tomber de temps à autre en occasion un modèle 2.0 SkyActiv-G 120 ch, de 2015 ou 2016, affichant parfois moins de 60 000 km. Il faudra sauter dessus.

Nos 3 modèles de compacte diesel à moins de 10 000 €

Pour les gros rouleurs, et eux uniquement aujourd'hui, ceux qui parcourent plus de 20 000 km par an, le diesel peut encore s'imposer, même s'il n'est pas en odeur de sainteté. Il risque en effet d'être interdit dans les grandes métropoles à terme. Mais il consomme toujours moins que la technologie essence, et certains apprécient le couple élevé, qui permet aussi de tracter.

La Citroën C4 II

La seconde génération de C4 a toujours été assez discrète sur le marché français, malgré des chiffres de vente plutôt bons lors de sa carrière. C'est aussi une auto assez performante sur le marché de la seconde main, avec des volumes de transactions élevés.

Et également, c'est une auto qui ne manque pas de qualités. La C4 II est en effet très confortable, habitable, avec un excellent volume de coffre, et une belle qualité de finition et de présentation. Esthétiquement assez discrète, elle ne se fait pas remarquer et cela plaît à certains clients.

En contrepartie de son confort, ce sont ses qualités dynamiques qui sont en retrait. Elle tient très très bien la route mais prend pas mal de roulis et quand le rythme s'accélère, les passagers se font pas mal secouer.

Côté moteurs, elle adopte des diesels plutôt réputés pour leur sobriété et leurs prestations routières. Et la fiabilité est assurée pour plusieurs des blocs présents, comme ceux que nous vous conseillons ici, le 1.6 e-HDI 115 ch et le 1.6 BlueHDI 120. En effet, mis à part quelques soucis de turbo ou d'injecteurs sur le e-HDI, bien plus rares que sur les anciens 1.6 HDI 110 ou 112, et concernant la gestion de la pollution sur le BlueHDI, mais c'est rare avec la C4, les propriétaires sont globalement satisfaits.

Pour 10 000 €, vous trouverez des modèles 2015 à 2017, qui ont donc décoté rapidement, ayant en moyenne 100 000 km, au choix en e-HDI 115 pour les plus anciennes et BlueHDI pour les plus récentes. Les finitions à privilégier sont les Millenium ou Shine. Évitez les Live d'entrée de gamme.

La Honda Civic 9

La Honda Civic fait quasiment toujours partie de nos sélections occasion. Et ce n'est pas un hasard. Si elle n'est pas la plus sexy esthétiquement, elle fait preuve d'une certaine originalité, aussi bien extérieurement qu'intérieurement, avec une planche de bord très moderne. C'est aussi une des compactes les plus habitables du marché, avec en particulier un volume de coffre record de 477 litres, et une banquette "magic seats" qui permet de relever l'assise et de loger des objets en hauteur. Très pratique.

Elle a inauguré un moteur diesel 1.6 i-Dtec de 120 ch, qui s'est révélé être un des meilleurs moteurs diesels de la production mondiale. Très sobre, performant, pas trop sonore, il va comme un gant à la Civic. Et sa fiabilité est digne de la réputation de Honda, qui proposait même parfois une garantie 10 ans sur ce moteur.

Pour les 10 000 € maximum de budget, on peut trouver des modèles 2012 ou 2013, affichant en moyenne 120 000 km, en finition S ou Executive Navi. Des prix encore élevés pour l'année et le kilométrage, qui prouvent que les Honda gardent la cote. Mais elles se revendent aussi dans de bonnes conditions.

La Skoda Rapid Spaceback

Si le but de cette sélection est de trouver la bonne occasion diesel, fiable, cohérente, et pas trop chère, alors la Skoda Rapid Spaceback, une grande oubliée, est une bonne option.

Oui, ce n'est pas la meilleure, que ce soit en prestations dynamiques ou en confort. Mais elle est loin d'être indigente. Oui, elle repose sur une plateforme ancienne, ce qui explique les points précédents. Oui, sa qualité de finition n'est pas celle d'une Volkswagen Golf, ou d'une Seat Leon, ses cousines du groupe. Mais elle est tout de même sérieuse, et les assemblages et plastiques durs utilisés forment un ensemble qui vieillit bien.

Elle est également, tout comme la Honda Civic, très habitable. Les places arrière sont tout simplement géantes en espace aux jambes, un peu moins en largeur il est vrai. Et le volume de coffre de 415 litres est au-dessus de la moyenne.

La fiabilité de la Rapid Spaceback est en tout cas de très bon niveau. La plateforme est certes ancienne, mais éprouvée. Les mécaniques essence comme diesel sont fiabilisées globalement, surtout le 1.6 TDI 90 ch que nous vous conseillons ici. Il a été remplacé en cours de carrière par un trois cylindres 1.4 TDI de même puissance, plus rugueux encore. Le 1.6 est en tout cas très fiable, très sobre, et suffisamment performant pour le poids limité de l'auto.

Pour le budget imparti, et même 1 000 à 1 500 € en dessous, vous trouverez des modèles de 2014 ou 2015, avec en moyenne 80 000 km, parfois moins, en finition Style ou Style Plus, parfois en boîte DSG7 à double embrayage.

Nos 3 modèles de compacte hybride à moins de 10 000 €

Le phénomène "électrification" de l'automobile est clairement en route. Et lors du choix d'une occasion, les acheteurs se tournent de plus en plus vers les modèles hybrides. Ils sont encore rares, surtout dans ce type de budget, mais on trouve de très bons modèles, à la fiabilité éprouvée.

La Honda Insight 2

Quand on pense compacte hybride, on pense assez rapidement à la Toyota Prius ou à la Toyota Auris. Mais on oublie un peu trop rapidement que Honda a aussi eu sa compacte hybride, la Insight. Et que la seconde génération propose des prestations pas très éloignées de celles de l'icône Prius.

Elle partage avec elle une esthétique qui fait la part belle à l'efficacité aérodynamique. Et qui plaît ou pas... Elle est aussi assez longue pour une compacte, à tel point que certains, comme pour la Prius, disent que c'est une familiale. On peut en effet en débattre.

L'Insight 2 bénéficie en tout cas d'une présentation moderne dans son habitacle, d'une habitabilité correcte et d'un volume de coffre de 408 litres. Son moteur est un 4 cylindres 1.3 repris de la Jazz, qui développe 88 ch et il est secondé par un moteur électrique de 14 ch, pour une puissance cumulée de 98 ch. Ce qui la rend moins puissante et moins polyvalente qu'une Prius 2 ou 3. Elle consomme aussi un peu plus, car son temps de fonctionnement en 100 % électrique est moins long. Nous avions relevé à l'époque 0,8 litres de plus, pour des performances plus modestes. Seule la V-max est supérieure, car non bridée électroniquement (188 km/h contre 170 pour la Prius 2).

Mais elle est aussi moins chère en occasion. Car pour 10 000 €, on trouve les modèles les plus récents d'Insight 2, de 2013 ou 2014, avec très peu de kilomètres, soit moins de 80 000, parfois bien moins et en finition Executive bien équipée. On verra plus bas que pour la Prius, ce n'est pas la même histoire.

La Lexus CT 200h

Oui, pour le budget de 10 000 €, vous pouvez tout à fait prétendre à un modèle hybride premium. Il faut dire que la Lexus CT existe depuis un bon moment, elle en est même à son deuxième restylage. Mais son manque de sex-appeal et de succès font que ses prix sont asse rapidement devenus abordables.

Pour faire simple, la Lexus CT 200h est une Toyota Prius 3 revue et corrigée à la mode premium. Mais elle reprend strictement le système hybride de sa sœur au sein de la marque. Le moteur est donc un 4 cylindres 1.8 de 99 ch accouplé à un moteur électrique de 82, pour une puissance cumulée de 136 ch. La consommation est annoncée entre 3,6 et 4,1 litres selon la taille des jantes.

C'est un peu plus dans la vraie vie, soit entre 4,5 et 5,5 litres. Mais les avantages de la Lexus par rapport à la Prius ou l'Auris étaient et sont toujours réels. La qualité de fabrication est au-dessus, le comportement routier amélioré par un train arrière sophistiqué, et surtout, la meilleure insonorisation permet de contenir les décibels dus aux montées en régime caractéristiques du système hybride dont la boîte à train épicycloïdal fonctionne comme une boîte à variation continue de type CVT.

Pour rouler différent, ce n'est donc pas si mal. Et pour 10 000 €, vous pourrez vous porter acquéreur d'un modèle de 2012 ou 1013, affichant 120 000 à 130 000 km, en finition Emotion ou Sensation. Pas mal pour une auto premium, qui valait neuve plus de 32 500 €.

La Toyota Prius 3

On termine enfin avec la star des hybrides, la Toyota Prius. Longtemps seule sur le marché, elle a ensuite été rejointe par quelques concurrentes, en gardant toujours une avance confortable en termes d'expérience de l'hybridation, et d'image de marque.

Ainsi, après une première génération qui a défriché la catégorie, une seconde qui s'est montrée déjà fort aboutie, la Prius de 3e génération a enfoncé le clou. Plus sympa esthétiquement que la 2e génération (avant que la 4e fasse saigner les yeux), adoptant un système hybride amélioré, plus puissant et performant mais moins gourmand que sa devancière, elle a fait et fait toujours le bonheur de ses propriétaires.

Certains ont atteint des kilométrages très élevés (surtout des taxis), ce qui prouve que la réputation de fiabilité des modèles hybrides Toyota est parfaitement fondée.

La Prius 3 adopte donc le 4 cylindres 1.8 de 99 ch, couplé à un moteur électrique de 82 ch, celui que la CT ci-dessus reprendra ensuite, tout comme l'Auris. Il est performant, avec un 0 à 100 en 10,4 secondes, et une vitesse maxi fixée électroniquement à 180 km/h. Elle peut consommer en situation réelle facilement moins de 5 litres aux 100 km, en ayant un coût d'utilisation équivalent à celui d'une compacte diesel. Et encore, les consommables durent plus longtemps, et l'entretien coûte moins cher. Comme on le titrait il y a peu, une hybride qui est une occasion idéale.

Revers de la médaille, les cotes sont élevées, et pour 10 000 €, on a aujourd'hui le choix mais avec des modèles assez âgés (2010 à 2012) et au kilométrage autour de 120 000 km. Ce qui représente une décote plus faible que pour la Lexus CT dont nous avons parlé ci-dessus (même cote pour des modèles qui ont 2 ans de plus et qui valaient neuf 2 500 € de moins environ).