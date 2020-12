Essonne : refus d'obtempérer en Aston Martin DB6

Les coupés débutent à 300 000 € environ, mais les versions Volante peuvent atteindre des sommets : elle n'a peut-être pas la cote de popularité de son aînée, mais l'Aston Martin DB6 reste une voiture d'exception du passé d'Aston Martin. Il faut toutefois en compter une de moins sur la route (pour l'instant, en tout cas, en attendant une éventuelle restauration), puisque les forces de police du 91 ont publié une drôle d'image sur leur compte officiel.

"Cette après-midi un conducteur a refusé d'obtempérer, il a fini sa course dans la façade du centre culturel Sydney Bechet, de #Grigny Heureusement personne n'a été blessé. Le conducteur a été placé en GAV", précise la police nationale.

Le conducteur cumule, selon nos confrères du Parisien : pas de permis, connu défavorablement des services de police, et il n'est pas le propriétaire du véhicule. S'il n'y a pas de blessé, il y a également des dégâts importants à déplorer du côté du centre culturel.

En 2019, plus de 24 000 refus d'obtempérer avaient été recensés par les forces de l'ordre, soit plus de deux fois plus qu'en 2017. Une augmentation fulgurante qui se poursuit sur tout le territoire en 2020, certaines régions tirant la sonnette d'alarme.

Depuis 2017, la loi est durcie avec la possibilité pour le juge de saisir le véhicule et de suspendre le permis, même si le solde de points est suffisant.