Estrema Fulminea, la supercar électrique à batteries solides

Les petites marques ou microscopiques artisans sortis de nulle part ont toujours émaillé l'actualité automobile. Et en voici un de plus, en provenance de Modène, en Italie. La marque Estrema va en effet livrer d'ici fin 2023 les premiers exemplaires de la Fulminea, une nouvelle et énième "super super" voiture électrique. Après les Rimac, Pininfarina Battista ou encore Lotus Evija, voici donc un engin doté de quatre moteurs électrique pour un total de 1,5 MW (2040 ch) et qui embarque des batteries de 100 kWh à électrolyte solide et "hybrides", à savoir qu'elles sont associées à des supercondensateurs faisant tampon. La bête revendiquerait 1500 kg sur la balance, soit, grosso modo, le poids d'une BMW M2.

Il semblerait que ces batteries aient une densité de près de 500 Wh/kg, ce qui est tout simplement exceptionnel sur des batteries lithium, en sachant que les modèles les plus performants à l'heure actuelle (à électrolyte solide, toutefois), sont autour des 250 Wh/kg. Des batteries qui ne sont pas produites en interne, mais fournies par la société belge Abee.

Selon Estrema, il sera possible de recharger de 10 à 80 % en 15 minutes. Mais à quelle puissance, et donc sur quelle borne ? L'autonomie est en tout cas annoncée à 520 km.

La Fulminea sera produite à 61 exemplaires pour un tarif avoisinant les 2,5 millions d'euros.