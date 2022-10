Et en marge du Mondial 2022 – Audi RS Q3 Edition 10 Years, l'anniversaire

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Cela fait désormais dix ans qu'Audi commercialise une version extrême de son SUV compact Q3. C'est peut-être un détail pour vous mais pour la marque aux anneaux, ça veut visiblement dire beaucoup. Le constructeur allemand a en effet décidé de fêter cette décennie d'existence en créant une série limitée spéciale de son RS Q3, quelques jours après la présentation des R8 GT RWD et autres TT RS Iconic Edition également produits en petite série. Oui, c'est vraiment la période des séries spéciales chez Audi !

Alors, quoi de neuf sur le RS Q3 Edition 10 Years ? Contrairement à la R8 GT RWD et comme pour le TT RS Heritage Edition, il n'y a rien de nouveau en termes de mécanique. Au registre de la présentation extérieure, l'engin se distingue surtout par un coloris spécifique « Chronos Gray » (on peut aussi opter pour le « Dew Silver » mat). Il chausse aussi des jantes noires d'un diamètre de 21 pouces et arbore des logos et une calandre peints en noir. A l'intérieur, le RS Q3 Edition 10 Years s'offre des sièges baquets inédits sur le modèle ainsi qu'un volant en microfibre Dynamica.

400 chevaux, toujours

Comme le RS Q3 « normal », l'édition 10 Years compte sur le fameux 5 cylindres en ligne turbo de 2,5 litres de cylindrée, fort de 400 chevaux et de 480 Nm de couple. Il abat toujours le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes et peut filer (en option) à 280 km/h au lieu de 250 km/h. Rappelons qu'il utilise une transmission intégrale Haldex moins sophistiquée que celle de la dernière RS 3, dont le pont arrière peut désormais envoyer 50% du couple maximal sur une seule roue.

555 exemplaires dont 10 pour la France

Audi ne produira que 555 exemplaires du RS Q3 Edition 10 Years. Pour la France, seule la carrosserie Sportback sera proposée. Elle coûtera 90 000€ avec la peinture métallisée et 92 000€ avec la teinte mate. On rappelle que le RS Q3 actuel coûte 73 870€ en prix de base (ou 75 810€ en Sportback).