Et en marge du Mondial 2022 - Audi TT RS Iconic Edition, le faux méchant

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Le TT fait partie de ces modèles iconiques dans l'histoire d'Audi. Alors que la troisième génération arrive en fin de carrière et qu'il devrait s'agir de la dernière, le constructeur allemand a tenu à lui donner une série spéciale un peu hors normes pour le célébrer. Il prend la base de la version RS mais contrairement à la R8 GT RWD également dévoilée par Audi au même moment, le TT RS Iconic Edition ne présente malheureusement pas de vraie amélioration technique.

Il y a pourtant bien un kit carrosserie impressionnant, composé de flaps aérodynamiques à l'avant, de jupes latérales hypertrophiées et d'un gros aileron fixe à l'arrière. Audi précise au passage que ces éléments inspirés du monde de la compétition ont été étudiés en soufflerie pour garantir une véritable efficacité. Mais on ne connaît pas leur réelle portée en matière de performances et il n'y a aucun allégement à signaler non plus. Sous le capot, on retrouve le cinq cylindres turbo 2,5 litres du TT RS normal, produisant 400 chevaux et 480 Nm de couple.

100 exemplaires à 119 200€

Certes, le TT RS de troisième génération profitait déjà d'un comportement dynamique sérieux. Mais on regrette que cette édition spéciale conserve la transmission intégrale assez sage du modèle normal : la récente RS 3 équipée du même moteur s'équipe elle d'un système plus sophistiqué capable de renvoyer 50% du couple total sur l'une des roues arrière. Limité à 100 exemplaires dans le monde et seulement 10 pour la France, ce TT coupé à la présentation radicale coûtera 119 200€. C'est quasiment 40 000€ de plus que le TT RS Plus Coupé de série, actuellement proposé à 81 780€ au catalogue.