Et si la meilleure voiture du marché, c’était une Skoda Octavia à moins de 30 000€ ?

31 850€, voilà le prix de base de la Skoda Octavia neuve actuellement, elle qui démarrait à 17 850€ en 2014. Son inflation a quasiment suivi le tarif de la Volkswagen Golf, sa cousine reprenant les mêmes éléments techniques de base. Et en optant pour des finitions plus haut de gamme ainsi qu’une motorisation plus puissante, on peut très vite franchir la barre des 40 000€.

Mais il reste tout de même possible de « toucher » des exemplaires de la grande familiale tchèque à des prix plutôt serrés. Pour cela, il faut regarder dans le stock de modèles disponibles au sein du réseau Skoda France.

A partir de 28 540€

On trouve en effet des exemplaires remisés sous les 30 000€ avec des remises plutôt intéressantes. Prenons l’exemple d’une berline en finition Selection, équipée du moteur TSI 1,5 litre essence de 116 chevaux et d’une boîte manuelle à six vitesses : normalement affichée à 34 740€ avec sa dotation spécifique, elle bénéficie ici de 6 200€ de remise (-17,8 %) et descend donc à 28 540€. Certes, il y a un malus écologique de 400€ à régler (123 g/km), mais cela reste tout de même attractif pour une berline familiale à l’équipement très correct et à l’habitabilité imbattable.

Vous préférez la carrosserie break encore plus pratique et la boîte automatique ? On trouve aussi des Octavia Combi à la tarification bien placée : 29 570€ par exemple pour un exemplaire en finition Selection, remisé de 6 200€ (prix catalogue 35 770€). Côté location longue durée, ces véhicules sont aussi disponibles à 400€ par mois sans premier apport majoré.

A peine plus cher que chez Dacia

A titre de comparaison et même si on ne parle pas du tout du même genre de véhicule, un Dacia Bigster équipé d’une boîte automatique s’affiche au minimum à 29 990€. En termes d’agrément et même s’il faut se contenter d’une motorisation moins puissante à moins de 30 000€, l’Octavia Combi le surclasse et se montre au moins aussi spacieuse. Alors, est-ce que la Tchèque reste dans le coup pour ceux qui cherchent une familiale à prix réduit ? Il reste tout de même des alternatives « traditionnelles » aux SUV Dacia ou aux nombreux nouveaux modèles chinois…