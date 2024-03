La nouvelle Skoda Octavia restylée (2024) au prix de la Volkswagen Golf

Lancée sur le marché en 2019, la Skoda Octavia de quatrième génération vient de subir son restylage de mi-carrière. Et la division française de la marque tchèque dévoile aujourd’hui son prix de base, fixé très exactement à 29 880€ pour la version essence TSI 116 chevaux avec la boîte manuelle à six vitesses en finition « Selection ».

Skoda France précise que quatre motorisations seront disponibles au lancement, avec également un TSI à micro-hybridation proposant 116 ou 150 chevaux et dans les deux cas une boîte de vitesses automatique à double embrayage, mais aussi un TDI diesel de 150 chevaux à boîte à double embrayage. Le tableau des prix montre que l’auto laissera le choix entre les finitions « Selection » et « Sportline » et que la déclinaison break coûtera entre 940 et 1 260€ de plus.

Un équipement de série correct

A sa sortie en France en 2020, la Skoda Octavia de quatrième génération coûtait 22 640€ en prix de base avec un moteur essence de 110 chevaux et déjà, les commentateurs de Caradisiac se plaignaient de la hausse des prix par rapport à la précédente mouture. Mais en ces temps où l’addition des voitures neuves monte beaucoup, la Tchèque fait tout de même l’effort d’afficher un bon niveau d’équipement de série : elle possède la caméra de recul et des radars de stationnement arrière, la climatisation à régulation automatique bi-zones, le Lane Assist (assistant de maintien dans la voie), les parapluies dans la portière côté conducteur et passager ou encore le système Smartlink (Android Auto, Apple Carplay) sans fil. Elle ne possède en revanche pas le régulateur de vitesse adaptatif dès l’entrée de gamme.

A titre de comparaison, la Volkswagen Golf restylée démarre à 29 990€ avec le même moteur.