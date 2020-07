Nouvelle Skoda Octavia : prix à partir de 26 430 €

Le choix des moteurs

L'Octavia a été promise avec une vaste gamme mais le choix est très restreint pour commencer. Il n'y a donc qu'un bloc essence, le 1.5 TSI 150 "classique", et deux diesels 2.0 TDI, en 116 et 150 ch. Pour l'instant, ce sont des blocs avec des boîtes manuelles.

Par la suite, il y aura un petit 1.0 TSI 110 ch et un gros 2.0 TSI 190 ch DSG7. Les essence 110 et 150 seront proposés avec une micro-hybridation et DSG7. Le 2.0 TDI sera décliné en 200 ch, avec DSG7. Cette dernière arrivera en option sur les autres TDI. Il y aura également une version hybride rechargeable iV de 204 ch.

Les finitions et principaux équipements de série

Ambition : jantes 16 pouces, climatisation automatique bizone, instrumentation numérique, aide au maintien dans la voie, freinage d'urgence automatique…

Style : Ambition + jantes 17 pouces, sellerie cuir/tissu, sièges avant chauffants, feux LED avec clignotants dynamiques, régulateur de vitesse adaptatif, radars de stationnement, accès/démarrage mains libres…

Les prix

Les commandes seront ouvertes mi-juillet (les infos seront d'ailleurs complétées à ce moment-là), les livraisons commenceront mi-septembre.

Essence

- 1.5 TSI 150 ch BVM6 > Ambition : 26 430 €, Style : 30 260 €.

Diesel

- 2.0 TDI 116 ch BVM6 > Ambition : 27 280 €, Style : 31 110 €.

- 2.0 TDI 150 ch BVM6 > Ambition : 30 480 €, Style : 34 310 €.

Tarifs pour la berline. Le break Combi coûte 1 100 € de plus.