La Skoda Octavia, une valeur refuge au Mondial de l'auto

La Skoda Octavia de quatrième génération avait fait forte impression par sa montée en gamme. Le calendrier signe la mise à jour de milieu de carrière pour la Tchèque.

Chez Skoda, l’Octavia, c’est un emblème. La berline à mi-chemin entre le segment des compactes et des familiales est une machine à sous qui génère, à elle seule, près d’un tiers des revenus de la marque.

Ce restylage amène une nouvelle signature lumineuse en forme de Y avec des optiques Matrix LED optionnelles éclairant jusqu’à 40% de plus que l’actuelle technologie. A l'arrière aussi, les feux changent légèrement de dessin. Des stries font leur apparition.

A bord, les évolutions sont subtiles mais présentes. On retrouve une planche de bord, en forme de V, recouverte de matériaux agréables à l’œil et au toucher. La Tchèque renforce le sentiment de qualité, qui était déjà de très bon niveau, par l’arrivée de nouveaux habillages intérieurs (conçus à partir de matériaux recyclés). L’instrumentation numérique (10’’) est désormais de série. Elle est épaulée par une tablette multimédia de 10’’ voir 13’’ sur les finitions haut de gamme. Elle bénéficie des compatibilités Android et Carplay sans fil et même de l’IA ChatGpt. Ce système partagé avec la Volkswagen Golf a été amélioré. Malheureusement, il comporte quelques désagréments en matière d’ergonomie. La gestion de la ventilation et de la température s’effectue toujours depuis l’écran et nécessite plusieurs manipulations. De vraies commandes physiques auraient été appréciées à l’occasion du restylage, tout comme un accès direct pour désactiver le Stop &Start.

L'espace aux places arrière fait toujours référence. Des adultes de grande taille voyageront avec un excellent niveau de confort. Ces qualités s’accompagnent d’un coffre XXL capable d’engloutir 600 litres de bagages et même 1 555 litres quand on rabat la banquette arrière fractionnable. La version break, appelée Combi (très prisée des taxis et VTC) va encore plus loin avec des volumes oscillant entre 630 et 1 700 litres.

Bien sûr, l'Octavia conserve ses astuces "simply clever". On trouve toujours le grattoir dans la trappe à carburant, avec jauge de mesure de la profondeur des pneus, le porte ticket sur le montant avant, une balayette pour enlever la neige dans la portière avant passager et dorénavant un bac de rangement additionnel pour les passagers arrière, à placer sur le tunnel de transmission.

Skoda va devenir la valeur refuge des aficionados du moteur thermique. Le catalogue des motorisations conserve une offre qui va dans ce sens avec la disparition remarquée des versions hybrides rechargeables au lancement et le retour en force du diesel. Ainsi l’offre débute avec un 4 cylindres essence 1.5 TSi de 116 ch en boîte mécanique à 6 rapports. Un dérivé à hybridation légère 48v de même puissance peut profiter de la boîte automatique à 7 rapports. Même punition pour la version de 1.5 TSi de 150 ch également proposée en thermique pur ou en électrifié. Quant au 2.0 TSi, il voit sa puissance grimper à 204 ch sur la variante à 4 roues motrices et 265 ch sur la finition RS (traction).

Enfin, le bon vieux 2.0 TDi disponible en variantes 116 et 150 ch est reconduit pour le bonheur des gros rouleurs. Côté châssis pas de révolution. La berline tchèque peut toujours s’offrir un châssis piloté en option sur les versions les plus puissantes. Elle reçoit surtout des nouvelles aides comme le stationnement automatique en bataille et une détection de l’attention et de la somnolence qui prévient le conducteur en cas de défaillance.

Mais en ces temps où l’addition des voitures neuves monte beaucoup, la Tchèque fait tout de même l’effort d’afficher des tarifs très corrects avec un prix de départ sous les 30 000 € avec en prime un bon niveau d’équipement de série : elle possède la caméra de recul et des radars de stationnement arrière, la climatisation à régulation automatique bi-zones, le Lane Assist (assistant de maintien dans la voie), les parapluies dans la portière côté conducteur et passager ou encore le système Smartlink (Android Auto, Apple Carplay) sans fil. Pour le diesel, les tarfifs débutent à 36 450 €. Le break, appelé Combi, sera lancé en même temps que la berline. Le surcoût devrait toujours avoisiner les 1 200 €.

