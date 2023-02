Et si les feux tricolores devenaient quadricolores avec les voitures autonomes ?

Un tout petit peu de prospective ce matin sur Caradisiac. Mais si peu. Bon, ok, on commence à admettre que la voiture autonome (VA), ce n'est pas pour tout de suite. On nous les promettait pour... hier, elle ne sera même pas là demain.

Mais pour des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord, aux USA, leur avènement prochain pourrait, et même "devrait" s'accompagner d'une quatrième couleur sur les feux de circulation. Ils imaginent un feu blanc.

Quelle serait sa raison d'être, son utilité ? Eh bien c'est simple, nous disent les ingénieurs chercheurs américains.

Avec le développement de la voiture autonome apparaîtra sur les routes de nombreuses autos capables de communiquer entre elles et avec les feux de circulation, tout ce petit monde étant connecté via le réseau GSM, le "Car to Car" et le "Car to X". C'est déjà possible pour certains modèles premium aujourd'hui théoriquement, mais c'est l'infrastructure qui est en retard.

En tout état de cause, plus il y aura de VA sur la route, plus elles seront capables de savoir quels sont les routes les plus encombrées, celles les plus roulantes, et donc capable de définir quels axes de circulation il faudrait privilégier aux intersections pour fluidifier le trafic. Mais aussi quelle serait la vitesse idéale à adopter.

Une quatrième couleur pour indiquer qu'on est en mode "autonome"

Et ces mêmes VA pourraient prendre, donc, le contrôle des intersections. C'est là qu'intervient la quatrième couleur de feux. Une lumière blanche au feu signifierait aux autres conducteurs, ceux qui ne conduisent pas un VA, que le croisement est géré par les VA, et qu'il faut imiter, "copier" leur comportement.

En gros, lorsque les intersections seraient en "phase blanche", comme disent les chercheurs, il faudrait tout simplement suivre le véhicule qui précède : il passe, vous passez, il s'arrête, vous vous arrêtez. Et lorsque le nombre de voitures autonomes serait trop faible, les feux tricolores repasseraient en mode traditionnel.

Selon les simulations effectuées par les chercheurs, dès que 10 % de VA sont dans la circulation, que l'on déclenche la "phase blanche", les encombrements diminuent de 3 %. Entre 10 % et 30 %, les améliorations ne sont donc pas flagrantes, mais déjà observables, et plus la proportion de VA augmente, plus les gains sont significatifs, fort logiquement.

Moins de congestion, moins de pollution

Avec 30 % de VA, les encombrements sont réduits de 10,7 %, selon leurs simulations. Et les bouchons baissent encore plus drastiquement à mesure que la proportion de VA croît, atteignant jusqu'à 94,06 % de réduction. Et avec cette baisse de la congestion routière et la fluidification de la circulation, vient un effet collatéral bénéfique : la réduction de la consommation, et donc des émissions polluantes et du CO2. Tout bénéfice.

Alors, verra-t-on un jour des feux quadricolores remplacer nos bons vieux feux tricolores, et les voitures autonomes donner le tempo routier en ville ? Ce qui est sûr, c'est que ce dont on se doutait : que les VA pouvaient avec leur développement réduire les encombrements par une gestion automatisée du trafic, est désormais modélisé et prouvé par la science. Enfin, en théorie...

Cela dit, et pour conclure, nul besoin que les voitures soient autonomes pour arriver au même résultat. Des voitures conduites par des conducteurs, et communicantes entre elles et avec les feux seraient capables de la même chose. Non ?

Via news.ncsu.edu