Et si on se repassait la plus belle scène d'Amicalement vôtre ?

Les voitures s’invitent au cinéma et dans les clips musicaux de toutes les époques. Caradisiac revient sur quelques-unes de ces apparitions dans la culture pop, au grand écran ou dans des productions parfois plus pointues. La musique et les voitures cool, ça va parfois très bien ensemble !

Personne n’a oublié « The Persuaders » (« Amicalement vôtre » en France), cette série télévisée diffusée pour la première fois en 1971 (jusqu’en 1972 seulement) mettant à l’honneur les regrettés Roger Moore et Tony Curtis dans le rôle de deux notables qui se retrouvent à jouer les justiciers ensembles alors que tous les opposent.

Riches tous les deux, l’un grâce à ses rentes familiales (Lord Brett Sinclair) et l’autre (Danny Wilde) grâce à sa réussite dans les affaires, ils se taquinent tout au long des 24 épisodes de la série et leur rencontre reste un monument d’esthétisme pour ceux qui aiment l’automobile. Avant de se découvrir, ils se retrouvent en effet sur la même route près de Monaco au volant de leurs montures respectives : Lord Sinclair en Aston Martin DBS, luxueuse, élégante et puissante, Danny Wilde en Dino 246 GT, compacte, trapue et légère mais tout aussi belle. Côte à côte au feu rouge, ils se lancent dans une chevauchée routière rythmée au son de « Gotta get away » de Jackie Trent & Tony Hatch qu’on n’imaginerait plus être montrée aujourd’hui.

Une chevauchée routière culte

Après quelques passages franchement sportifs, les deux arrivent exactement au même moment devant au point de rendez-vous, où ils étaient convoqués par un juge qui leur demandera d’enquêter sur plusieurs affaires.

La séquence donne envie de fermer les yeux pour se rêver au volant d’une jolie sportive sur les jolis coins du bord de mer après un passage par l’arrière-pays niçois. Pour moi, c’était aussi une jolie confrontation entre deux philosophies de voitures de sport. Je faisais partie de ceux qui préféraient l’Aston Martin quand je regardais la série à la télé, mais la Dino 246 aura sans doute la préférence des puristes.