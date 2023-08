Et si vous faisiez bénir votre voiture?

Comme nombre d’automobiliste, peut-être avez-vous glissé une médaille de Saint Christophe dans la boîte à gants de votre voiture, sans trop savoir d’ailleurs qui il était réellement.

Retenez simplement que Christophe de Lycie, fêté le 25 juillet, est couramment représenté portant un enfant sur son dos pour lui faire traverser une rivière. Selon la légende, celui-ci se montra de plus en plus lourd à mesure qu’ils avançaient, avant de se révéler être le Christ, aussi lourd que le monde qu’il avait créé.

«Christophoros», en grec, signifie ainsi « porte Christ ». Avant d’être le patron des automobilistes, Christophe était censé protéger de la mort subite, laquelle va souvent de pair avec les accidents de voiture. Saint Christophe est le patron des voyageurs, ce qui explique pourquoi de nombreux automobilistes utilisent un porte-clés le représentant, ou conservent une médaille à bord.

"Chapelle nationale des voitures anciennes"

Pourquoi nous parlons-vous de lui aujourd’hui ? Parce que chaque année, le 15 août, est donnée en son honneur la fête de la Saint-Christophe, un grand rassemblement de véhicules en tous genres (voitures, motos, tracteurs…) à Tonneins, dans le Lot-et-Garonne. Celui-ci a lieu a proximité de la petite chapelle privée érigée au milieu du bois de Vénès, désignée comme « chapelle nationale des voitures anciennes ».

Voitures, motos et autres tracteurs sont ainsi invités à converger dès 8h30. Une heure plus tard suit une messe en plein air, laquelle est suivie d’une cérémonie de bénédiction de tous les véhicules présents. Diverses animations se poursuivent durant la journée, avec notamment une exposition des véhicules ouverte au grand public, tandis qu’un concours d’élégance est prévu en soirée.

C’est la douzième édition de cette fête pour le moins originale, à laquelle répond celle organisée chaque année le dernier dimanche de juillet à Saint-Christophe-sur-Guiers, en Isère.

Une tradition qui remonte aux années cinquante, et dont le succès ne se dément pas. La cérémonie est ouverte chaque année par une statue en bois de Saint Christophe, juchée sur le toit d’un modèle de collection. Et nous ne résistons pas à vous livrer un extrait du texte de la bénédiction :

« …Ô Dieu, daigne répandre ta bénédiction sur ces voitures, œuvre de l’intelligence et du travail des hommes. Fais qu’elles soient des instruments dociles à leur service (…) Accorde à celles et ceux qui les utiliseront le calme, la patience, le sang-froid, le respect du droit des autres, le pardon des offenses. Donne-leur la santé de l’âme et la protection du corps… »

Et pour terminer, on se contentera juste ici de citer ce garagiste anonyme: "fumée blanche le pape, fumée bleue les soupapes..."