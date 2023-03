Être à 2 sur une trottinette électrique, bientôt impossible ?

Les trottinettes électriques sont un des moyens de transport les plus plébiscités par les citadins, selon une étude menée par Europe Assistance, qui affirme que 17 % des Français les citent comme moyen de transport privilégié. Mais elles sont au centre de toutes les critiques.

Dangereuses, générant des comportements inappropriés sur la route, elles sont dans le viseur des autorités depuis que les statistiques ont mis en lumière les multiples accidents à leur guidon, et les incivilités engendrées par leur utilisation. En 2022, il y a eu malheureusement 34 décès découlant de ce moyen de transport en France. Rien qu'à Paris, 3 morts et 459 blessés ont été dénombrés l'année dernière dans 408 accidents.

Et on ne parle ici que de ceux qui sont recensés. Facteur aggravant, peu de particuliers savent qu'il faut obligatoirement être assuré pour circuler à bord de ces engins. Et entre 2021 et 2022, le fonds de garantie automobile (FGA), qui se charge d'indemniser les victimes lorsqu'elles sont opposées à des conducteurs non assurés, a constaté une hausse de 94 % des sinistres mettant en cause des personnes non assurées (746 contre 385).

Mais un des facteurs aggravants dans ces situations, c'est évidemment le fait de rouler à deux sur une trottinette. Qui n'a jamais croisé dans une grande agglomération un tel attelage : deux personnes sur une frêle machine, pas faite pour ça.

D'ailleurs, la Loi est déjà très claire, et interdit de circuler à deux, comme le rappelle l’article R412-43-3 du Code de la Route : “les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un conducteur”. Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni d’une amende."

Et c'est logique : équilibre, capacités de freinage sont énormément affectés.

Des capteurs pour détecter une deuxième personne, et arrêter l'engin

Mais pouvoir sans conséquence grimper à deux sur une trottinette électrique devrait peut-être bientôt être de l'histoire ancienne. En effet, le bien connu opérateur de location de ce moyen de "micro-mobilité", Lime, a développé un système permettant de reconnaître lorsque deux personnes sont à bord, et d'empêcher alors l'utilisation de la machine.

Présenté lors du salon Autonomy les 22 et 23 mars 2023, qui a eu lieu porte de Versailles, le système de Lime se base sur des capteurs qui sont capables de reconnaître "une variation soudaine de poids", et donc la montée d'un second passager. Baptisé "Single rider recognition technology", ce système enverrait alors une notification sur l'application de l'utilisateur. Dans le même temps, une alarme serait déclenchée et la vitesse de la trottinette se réduirait progressivement, jusqu'à l'arrêt.

Voilà qui pourrait déjà mettre fin à un problème soulevé par les autorités, et autres observateurs. Lime indique que ce système sera déployé dans les prochains mois sur leur flotte en libre-service.

Cela dit, dans l'intervalle, les trottinettes électriques pourraient tout simplement être bannies des rues des grandes métropoles françaises. Et à Paris en premier lieu, où un vote bien concret est organisé le 2 avril prochain. La population de la Capitale est en effet invitée à se prononcer ce jour-là, sous la forme d'une votation ouverte à tous les inscrits sur les listes électorales. La question est simple : "pour ou contre les trottinettes en libre-service ?"

Reste que même en cas de vote contre, le système de Lime pourra être déployé ailleurs, et sera probablement adopté par les autres opérateurs.