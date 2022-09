Exclusif Caradisiac : le hit-parade des crédits auto

Les formules de location avec option d’achat ou de location longue durée ont représenté 47% des financements de voitures neuves l’an dernier, valeur qui a plus que quadruplé au cours des dernières années.

Pour autant, le bon vieux crédit a encore de très nombreux arguments à faire valoir, au premier rang desquels un coût final systématiquement moins élevé qu’une location, puisqu’il permet notamment de revendre la voiture et récupérer une partie de sa mise. Il conserve donc de nombreux adeptes soucieux de leurs deniers.

Reste que tous les crédits ne se valent pas, et il est important de prospecter le plus largement possible. C’est pourquoi Caradisiac, en partenariat avec le comparateur en ligne CheckmonCredit.fr, vous propose un grand hit-parade des crédits auto qui vous donne un panorama des offres disponibles, des tendances de fond du marché et des pièges à éviter.

Comment les crédits auto vont-ils évoluer ?

Depuis le début de l’année, les taux des offres de crédit auto ont augmenté graduellement, passant de 3,55% en moyenne début janvier à 4,14% en moyenne à la mi-septembre, soit une hausse de plus de 59 points de base (+ 0,59%).

Les causes sont multiples et tiennent notamment au contexte d’inflation qui a incité la Banque centrale européenne (BCE) à augmenter ses taux directeurs, ce qui en cascade fait également augmenter les taux de refinancement auxquels les banques empruntent elles-mêmes sur les marchés financiers.

Cette hausse ne devrait pas s’arrêter et il est fort probable que les taux augmentent encore d’ici la fin de l’année.

Concrètement, cela représente un coût du crédit plus élevé pour les consommateurs. Par exemple :

- pour un prêt de 30.000€ empruntés sur 72 mois, le crédit coûte aujourd’hui 559€ de plus qu’en janvier dernier

- pour un prêt de 15.000€ empruntés sur 48 mois, le crédit coûte aujourd’hui 183€ de plus qu’en janvier dernier