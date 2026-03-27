Face à l’envolée des prix des carburants, la donnée s’impose comme le nouvel atout logistique des flottes d’entreprises

Dans un secteur du transport pris en étau entre la valse des prix de l’énergie et un durcissement sans précédent des régulations écologiques, les gains de productivité tiennent de plus en plus dans la précision des algorithmes.

Selon les conclusions du dernier rapport de Geotab, leader mondial du secteur, la donnée s'impose comme le " nouveau carburant " pour permettre aux enterprises de dégager de nouvelles marges.

La preuve comptable

La donnée permet de passer d'un modèle " intuitif " à une gestion basée sur des preuves. Cela repose sur deux piliers. L’analyse prédictive, permet à l’entreprise d’anticiper les besoins avant même qu'ils ne s'expriment. L’optimisation, permet de réduire les coûts en identifiant précisément où se trouvent les gaspillages dans une chaîne de production.

La télématique est aussi utilisée pour le " Right-sizing " des flottes afin d’aligner précisément le nombre et les modèles nécessaires pour répondre aux besoins de l’entreprises. Certains trajets effectués en thermiques sont dévolus à des modèles électriques là où cela apparait le plus pertinent.

Il est aussi apparu qu’en éradiquant par exemple les temps d’arrêt moteur tournant — le « idling » — certaines entreprises ont abaissé leur consommation de carburant de 30 %. Rapporté à des parcs de plusieurs milliers de véhicules, le gain d’efficience se chiffre en millions d’euros.

Les grandes entreprises d’abord

Le rapport évoque le cas du géant postal belge bpost qui a économisé 1,6 million d’euro de carburant en une seule année grâce à un ajustement millimétré de sa flotte. Au Royaume-Uni, le groupe de construction Tarmac a quant à lui réduit de 25 % de ses dépenses de carburant, avec au passage une diminution de moitié des excès de vitesse commis par ses chauffeurs. Pourtant, cette révolution est encore à deux vitesses.

Si 75 % à 80 % des grandes entreprises de transport et de logistique utilisent aujourd'hui des solutions de télématique, à peine une petite moitié des PME en est équipée. Moins avancées dans l'électrification et en prise directe avec l'inflation des factures d'essence, ces sociétés constituent le prochain grand défi — et le futur relais de croissance — pour les acteurs de la télématique.

Une croissance annuelle de 15 %

En Europe, le nombre de véhicules connectés va plus que doubler, passant d'environ 20 millions en 2024 à près de 50 millions d’ici la fin de l’année, selon les estimations publiées par le portail de la Commission européenne (CORDIS).

Aujourd'hui, plus de 80 % des voitures sortent d'usine nativement connectées, le marché mondial de la télématique affiche des perspectives de croissance annuelle de l'ordre de 15%. Alorsqu'il pèse aujourd'hui environ 100 milliards de dollars, les analystes entrevoient la barre des 200 millliards pour 2035. Avec des perspectives de croissance comprises entre 10% à et 15% par an, la télématique devient le nouveau pétrol fes flottes.