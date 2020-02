Fast and Furious 9 : voici la bande-annonce

Les fans ont dû se montrer patients. Alors qu'ils avaient pris l'habitude de retrouver la bande de Fast and Furious tous les deux ans, il a fallu attendre trois ans pour le neuvième épisode (avec toutefois la sortie en 2019 d'un spin-off). FF9 sera dans les salles obscures françaises le 20 mai prochain et dévoile enfin sa (longue) bande-annonce.

On découvre ainsi les grandes lignes de l'histoire : Dominic Toretto (Vin Diesel), désormais papa, est rattrapé par son passé. Avec ses amis, il doit affronter Jacob, "un super voleur, un assassin, un pilote de haut niveau". Interprété par le catcheur John Cena, Jacob est le frère de Dom.

Évidemment, l'affrontement se fera notamment sur la route. Comme le montre la bande-annonce, les scènes de cascade avec toutes sortes d'engins seront nombreuses… et toujours plus folles. On ne vous spoile rien sur les idées délirantes des scénaristes, on vous laisse regarder.

Ce neuvième opus a été réalisé par Justin Lin, qui avait œuvré pour les épisodes 3 à 6. Le nouveau est marqué par des retours, dont celui du personnage d'Han, au volant de la dernière Toyota Supra. Charlize Theron est aussi de nouveau de la partie.