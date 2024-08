Fast & Furious: 144 pages à fond la caisse

Saviez-vous que Michelle Rodriguez n’avait pas son permis de conduire quand elle a été choisie pour intégrer le casting du premier Fast & Furious ? Que FF4, qui marque le retour à l’écran de Vin Diesel et Paul Walker, rapportera plus de 72 millions de dollars en trois jours, soit mieux que Jurassic Park en 1997 ? Que le tournage de la seule bagarre opposant Dwayne Johnson et Vin Diesel dans FF5 durera plus d’une semaine ? Que plus de 230 voitures ont été détruites lors du tournage de FF7 ? Que FF8 est le premier film américain à avoir été tourné à Cuba depuis les années 50 ? Que l’Alfa Romeo 2000 GTV (1972) de FF10 est animée par un moteur Ford 2,3 litres turbo couplé à une boîte de vitesses de Mazda ?

Toutes ces infos, et des dizaines d’autres, sont à retrouver au fil des 144 pages consacrées à cette vrombissante saga composée à ce jour de 11 films (en comptant le spin off Hobbs & Shaw sorti en 2019). L’auteur Arnaud Briand régale les fans d’anecdotes de tournage et multiplie les focus sur des voitures toujours plus spectaculaires. Parmi celles-ci, mention spéciale à la Honda S2000 rose vue dans 2 Fast 2 Furious, ainsi qu’à la Ford Escort RS 2000 1974 du sixième opus (photo ci-dessus).

Pas du cinéma d'auteur, certes, mais assurément du spectacle de haute volée à base de vitesse, de rap, de bruits de moteurs et d’acteurs au physique avantageux, de Charlize Theron à Jason Statham en passant par Eva Mendes, Jason Momoa ou Gal Gadot. Autant d’ingrédients qui depuis 2001 ont permis de générer plus de 7 milliards de dollars au box-office international.

Fast & Furious, la saga et les voitures stars, par Arnaud Briand (Casa Editions,144 pages, 18,95 €)