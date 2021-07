Fast & Furious : The Rock ne veut plus rouler avec du Diesel

Fast & Furious 9 est enfin sorti dans les salles obscures françaises, le 14 juillet. Il a sans surprise écrasé le box-office lors de sa première semaine d'exploitation, avec 1,3 million d'entrées, soit le quatrième meilleur démarrage de la franchise.

Si ce nouvel opus marque le retour de Justin Lin derrière la caméra, devant, un pilier de la saga est aux abonnés absents : Dwayne Johnson. Celui que l'on surnomme The Rock a décidé de ne pas participer à "F&F 9" et a fait savoir à l'occasion d'une interview à "The Hollywood Reporter" que la suite, ce sera aussi sans lui ! La raison ? Vin Diesel !

Depuis plusieurs années, Dwayne Johnson ne cache pas qu'il est en froid avec Vin Diesel. En août 2016, The Rock avait écrit sur Instagram, toutefois sans nommer précisément Vin Diesel, "certains se conduisent comme des hommes de confiance et de vrais professionnels, d'autres pas. Ces autres sont trop poules mouillées pour faire quoi que ce soit, de toute façon".

Il y a quelques semaines, Vin Diesel s'était moqué du jeu d'acteur de Johnson. Dans The Hollywood Reporter, ce dernier a joué l'ironie, déclarant "J'ai ri. J'ai beaucoup ri. Je crois que tout le monde a ri de ça", concluant sur un "je n'en dirai pas plus à son sujet".

La saga F&F doit prendre fin avec un dixième opus… qui sera coupé en deux films.