Fast Track : l'offre qui vous garantit un Renault Arkana sous 30 jours

Parcs de loisirs, cinéma, aéroport, etc., on retrouve aujourd’hui les billets coupe-file un peu partout. Le principe est simple, moyennant un supplément sur le prix standard, ils permettent de ne pas faire la queue et d’avoir un accès prioritaire.

En pleine crise de l’industrie auto et alors que les délais s’allongent déraisonnablement pour certaines nouveautés, Renault innove et propose depuis le 1er juin dernier, l’offre « Fast Track » pour son Arkana.

Reprenant le principe du billet coupe-file, la série spéciale « Fast Track » du Renault Arkana permet de garantir la livraison du véhicule dans un délai maximal de trente jours. Un vrai luxe par les temps qui courent, où certains clients « standards » attendent leur véhicule pendant plusieurs mois (délais fixés à octobre pour un Arkana personnalisé).

L’offre Fast Track Renault Arkana, est une version spécifique R.S. line Fast Track E-Tech hybride 145 (à partir de 38 630 €, ou en LOA à partir de 339 € par mois), basée sur la finition R.S. line enrichie d’équipements tels que la peinture métallisée, le tableau de bord numérique 10’’, le toit noir (sauf sur la teinte noire étoilée), le régulateur de vitesse adaptatif, le levier de vitesse e-shifter et la roue de secours galette.

Les clients peuvent choisir parmi 3 teintes de carrosserie : noir métal, gris métal et blanc perle.

Les véhicules ayant été déjà mis en production par Renault, les livraisons sont garanties dans les trente jours suivant la commande.