Faurecia et Veolia s'unissent pour mettre davantage de plastique recyclé dans nos autos

La voiture écolo, ce n'est plus qu'une question de motorisation qui rejette moins de CO2. C'est aussi une attention apportée aux matériaux utilisés pour sa fabrication. Une des pistes à prendre est celle du recyclage. Veolia, géant de l'eau et des déchets, et Faurecia, équipementier automobile, vont s'unir pour accélérer l'utilisation de plastique recyclé dans l'intérieur des voitures.

Les deux entreprises ont signé "un accord de coopération et de recherche pour développer conjointement des composés innovants pour les modules intérieurs de voitures, avec pour objectif d’atteindre 30 % de contenu recyclé en moyenne dès 2025".

Veolia et Faurecia apporteront leurs savoir-faire respectifs, notamment pour collecter et traiter les déchets plastiques industriels et développer une matière qui correspond aux standards de l'automobile. Le principe va aussi permettre de réduire les déchets plastiques et renforcer l'économie circulaire. À la clé : de fortes réductions d'émissions de CO2 sur l'ensemble du processus.

Ce plastique servira pour les planches de bord, les consoles centrales, les panneaux de porte. Veolia compte produire la matière première secondaire dès 2023.