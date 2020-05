Faut-il et comment préparer sa voiture pour le déconfinement ?

Pendant le confinement, c'est-à-dire depuis le mardi 17 mars à midi, tout le monde n'a pas été logé à la même enseigne. Il y a eu les confinés stricts, sans activité, les travailleurs partiels, ceux au chômage technique, mais aussi ceux qui devaient absolument aller travailler, que ce soient les personnels signant ou ceux qui ont assuré la continuité de la Nation.

Pour ces derniers, cet article sera inutile, car ceux qui utilisaient leur auto ont continué à le faire. Elle n'a donc pas souffert d'inactivité.

Pour les autres, plusieurs cas de figure, avec des voitures qui ont été plus ou moins à l'arrêt. Moins pour ceux qui devaient l'utiliser pour aller faire leurs courses, ou autres activités autorisées. Plus pour ceux qui pouvaient faire leurs courses à pied, et dont l'auto a véritablement subi une mise à pied pendant une longue période. D'ailleurs, nous avions déjà donné nos conseils pour une mise en confinement réussie de votre auto.

Ce sont à ces personnes-là que ce "petit guide du redémarrage pour les nuls" est dédié. Car leur auto nécessite qu'on se penche sur son cas.

Entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de redémarrer une vieille 2 CV, sortie de grange après 15 ans de remisage. Mais ces presque deux mois de confinement ont pu mettre à mal certains aspects. Quels sont donc les gestes de premier secours à prodiguer à Titine ? Les voici. Et il faut les mettre en œuvre dès maintenant, pour être prêt le 11 mai à repartir de la bonne jante.

La batterie

Même si c'est lentement, toute batterie de voiture se décharge avec le temps, surtout lorsque la voiture ne roule pas, puisqu'elle n'est alors plus rechargée par l'alternateur. Il faut donc vérifier que votre voiture, après ces presque deux mois sans rouler, dispose encore de suffisamment d'énergie pour faire démarrer le moteur. Si oui, pas de souci. Si oui, mais que vous sentez le démarreur faiblard, laissez le moteur tourner pendant quelques minutes à régime accéléré (environ 1 500 tours/min), pour donner un peu de charge à la batterie. À ne pas faire dans un lieu non ventilé. Mieux, si vous devez faire des courses (et même si vous y allez à pied d'habitude), prenez votre auto cette fois-ci. Faire même 1 km ou 2 permet de recharger déjà pas mal une batterie en bonne santé à la base.

Si la batterie est à plat, deux solutions. Soit elle est âgée ou vous a déjà posé souci. Il faudra alors envisager un remplacement, car il est probable qu'elle ne tienne pas la charge. Soit elle est en bon état et récente et vous pouvez simplement la recharger avec un chargeur lent. On en trouve en magasin de bricolage ou dans certains gros supermarchés, si vous n'en avez pas déjà un.

Le cas particulier des hybrides Si vous possédez une voiture hybride, soyez particulièrement vigilants. En effet, la quasi-totalité des modèles du marché souffrent d'un phénomène normal de décharge rapide de la batterie 12 volts. Il suffit parfois de moins de 15 jours pour se retrouver à plat. Ce sont des véhicules dont la batterie doit être maintenue en charge constante grâce à un chargeur d'entretien, ou qui doivent rouler régulièrement. Ceux qui n'ont pas roulé devront presque tous être rechargés avant de pouvoir redémarrer.

Les pneus

Tout comme une batterie se décharge, les pneus se dégonflent, même si la voiture ne roule pas. Il faut donc vérifier qu'ils soient à la bonne pression. Là encore, soit vous disposez du matériel adapté (capteur de pression et compresseur), soit non et il vous faudra trouver un prétexte pour sortir la voiture et vous rendre en station-service.

Attention aux pneus hiver. Il n'est pas interdit de rouler en pneus hiver toute l'année. Mais si vous aviez prévu de permuter avec les pneus été à la date conseillée, c’est-à-dire le dernier dimanche de mars, vous n'avez pas pu le faire. Vous pouvez vous y atteler si vos pneus été sont montés sur des jantes différentes. Ou prendre dès aujourd'hui rendez-vous dans un garage pour réaliser l'opération si vous conservez les mêmes jantes.

Rouler avec des pneus neige lorsqu'il fait chaud rallonge les distances de freinage et induit un comportement routier plus flou.

La climatisation

On le sait encore peu, mais il faut faire fonctionner une climatisation régulièrement pour qu'elle reste efficace. Même en hiver. À défaut, le fluide réfrigérant, qui sert aussi de lubrifiant, ne remplit plus son office protecteur du circuit. Les joints caoutchouc du système peuvent sécher, craqueler et il en résulte des fuites de fluide, qui peuvent conduire, au pire, à vider le circuit et rendre hors-service la climatisation.

Vérifier donc, cela peut se faire à l'arrêt, que le compresseur de climatisation s'enclenche bien lorsque vous allumez l'équipement, et que les buses crachent du froid. Dans le cas contraire, il faudra prendre rendez-vous pour une recharge ou un diagnostic plus poussé. Ne traînez pas, les beaux jours arrivent.

Les niveaux

Bien sûr, s'ils étaient bons avant le confinement, ils le seront toujours, mais rien ne coûte de jeter un œil. Cela vous permettra même de repérer une fuite pas encore détectée si un des niveaux est plus bas que prévu...

Liquide de refroidissement, huile moteur, huile de direction assistée, liquide de frein, liquide lave-glace, passez tout en revue et ajustez au besoin. Vous repartirez sur de bonnes bases.

Dernier niveau, celui de l'essence... Si vous êtes à sec ou presque, profitez encore une fois d'aller faire les courses pour remplir le réservoir. Les prix sont au plus bas, et ne tarderont pas à remonter avec le renforcement de la demande !

Le contrôle technique

Le ministère des transports avait annoncé une prolongation de la durée de validité de 3 mois des contrôles techniques des voitures particulières. Toujours en vigueur, cette prolongation se voit parfois avantageusement complétée par le fait que tous les délais imposés par une loi ou un règlement sont suspendus jusqu'à une date située 30 jours après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ce dernier ayant été prolongé jusqu'au 23 juillet, vous avez donc jusqu'au 22 août pour vous mettre en conformité, soit plus que les 3 mois maximum si vous deviez le passer avant le 11 mai. Avantageux.

Cela dit, rien ne vous empêche de réserver un créneau dès aujourd'hui, car à un moment donné, il va y avoir la queue.

L'entretien

Votre auto devait peut-être théoriquement être entretenue, révisée, voire certaines pièces d'usure être remplacées, pendant cette période de confinement. De nombreux constructeurs ont mis en place une politique de tolérance concernant les délais à respecter pour les entretiens. Mais il faut prendre rendez-vous au plus vite, car les ateliers vont se remplir forcément à vitesse grand V, les propriétaires voulant rattraper le retard s'ajoutant à ceux qui auraient de toute façon pris rendez-vous.

À ne pas oublier, car passées ces périodes de tolérance, les constructeurs n'accepteront plus, par exemple, de prendre en garantie certaines pannes normalement couvertes, à cause du dépassement des délais de révision.