Faut-il limiter l'âge d'obtention du permis de conduire à 21 ans pour les hommes ?

En Australie, les lois sur l'obtention du permis de conduire diffèrent selon les états. Là-bas, il est possible de devenir légalement conducteur à partir de 17 ans. Mais pour Ann Williamson, professeure émérite et présidente de l'association Australiasian College of Road Safety, il faut absolument augmenter l'âge minimum d'obtention du permis de conduire afin de renforcer la sécurité routière. Ann Williamson constate en effet que les jeunes conducteurs âgés de moins de 25 ans sont impliqués dans 25% des accidents dans l'état de Nouvelle-Galle du Sud, alors qu'ils ne représentent qu'un pourcentage de 15% du nombre total d'automobilistes.

Dans les colonnes du Guardian, elle explique que ces jeunes conducteurs sont « beaucoup plus susceptibles d'avoir un accident lors des six premiers mois de la conduite. » Mais Ann Williamson voudrait opérer une distinction plus discriminante, sur la base des statistiques d'accident montrant que les jeunes hommes causent davantage d'accidents que les femmes. « Il n'y a aucun doute que certains jeunes conducteurs seront meilleurs et moins dangereux que les autres. Si nous limitons les conditions d'obtention du permis de conduire à ceux qui présentent le profil le plus dangereux, je pense qu'on pourrait réduire le nombre d'accidents. Idéalement, il faudrait que les jeunes hommes ne puissent pas obtenir leur permis de conduire avant l'âge de 21 ou 22 ans. Je sais que ceci serait soumis à controverse mais je pense qu'on devrait y penser. »

Controverse, le mot est faible

Effectivement, on voit difficilement comment une telle proportion pourrait être bien acceptée. Elle se base pourtant sur des statistiques factuelles : partout dans le monde, les jeunes conducteurs de sexe masculin sont les automobilistes les plus à risque. Mais de là à discriminer les candidats sur l'âge d'obtention du permis de conduire, il y a un pas qui nous paraît difficile à franchir.