Festival Jap'N'Car : la 4e édition, c'est ce week-end

Les amoureux de la culture automobile japonaise vont une nouvelle fois se donner rendez-vous samedi 21 mai 2022 sur l’autodrome de Linas-Montlhéry (91). Durant cette journée, le drift sera mis à l’honneur. Des démonstrations et des baptêmes sur piste sont prévus tout au long de la journée. Les visiteurs pourront également découvrir de nombreux modèles exotiques, d’hier et d’aujourd’hui, tels que la Nissan Skyline, la Toyota Supra ou encore la Mazda MX-5. Les propriétaires pourront également circuler sur l’autodrome à l’occasion de la parade générale prévue pour clôturer l’évènement.

Honda, partenaire officiel de l’évènement, célèbrera les 50 ans de la Civic. A cette occasion toutes les générations seront réunies dont la 11ème et dernière dévoilée au printemps dernier. De plus, des baptêmes en Civic Type R seront proposés au public, sur réservation (25 €). Il est dès à présent possible d’acheter en ligne vos tickets d’entrée au festival au tarif préférentiel 15€ contre 18€ sur place. L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans.