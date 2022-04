Fiat 500 électrique : nouvelle version La Prima by Bocelli

La 500 à moteur électrique a été lancée en 2020 avec une série spéciale haut de gamme, La Prima… qui est restée au final longtemps au catalogue. Son prix élevé n'a pas effrayé la clientèle, puisque la Prima a représenté une vente sur trois en 2021. Fiat a donc décidé de poursuivre ce succès avec une nouvelle version de La Prima, La Prima by Bocelli.

Comme ce nom l'indique, ce modèle a été conçu en partenariat avec le Maestro Andrea Bocelli, mais aussi avec la marque JBL, spécialisée dans la production de haut-parleurs et d'enceintes. Cette 500 est dotée d'un système audio premium 320 W, parfaitement intégré au véhicule (il ne prend ainsi pas de place dans le coffre), avec la technologie "Virtual Venues". Fiat promet ainsi "une expérience audio immersive et sur mesure."

Comme sur la première Prima, l'équipement est riche. Il y a en série des jantes 17 pouces, les phares full LED, la conduite semi-autonome de niveau 2 (avec maintien dans la voie et régulateur de vitesse adaptatif à fonction stop and go) ou encore l'écran tactile 10,25 pouces. Il y a aussi la boîte à gants désinfectante : grâce à une lampe UV-C, les objets placés dans la boîte sont désinfectés en trois minutes.

Cette 500 est dotée d'un moteur de 118 ch et d'une batterie de 42 kWh, pour une autonomie en cycle mixte WLTP de 320 km. Les trois carrosseries sont au programme : berline, cabriolet et 3+1. Les prix français ne sont pas encore connus.