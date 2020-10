Fiat 500 électrique : voici la 3+1, avec une porte en plus

Après le cabriolet et la berline, la famille de la nouvelle 500 100 % électrique s'agrandit avec la 3+1. Il s'agit d'une berline avec une porte en plus, à la manière de ce qu'avait fait Mini avec le précédent Clubman. On a ainsi une deuxième porte côté passager, qui s'ouvre de manière antagoniste.

Cette porte en plus est bien intégrée à la silhouette de la 500, puisque celle-ci ne change pas. Les dimensions sont ainsi les mêmes. Pour utiliser cette porte, il faut d'abord ouvrir celle du passager. On profite alors d'un accès nettement facilité à la banquette, car il n'y a pas de pied milieu. Avec cette version, Fiat vise notamment les parents qui doivent installer un siège auto sur la banquette arrière (ou en laissent un sur le siège passager). L'opération sera nettement plus facile. Avec cette porte en plus, le poids est en hausse de 30 kg.

Comme le cabrio et la berline, la 3+1 est présentée en série spéciale haut de gamme La Prima, disponible en trois couleurs (Or Rose, Bleu Glacier et Noir Onyx). L'équipement est complet, avec en série les optiques full LED, la vision 360°, la conduite semi-autonome de niveau 2, la navigation sur écran tactile 10,25 pouces.

La 3+1 sera aussi disponible avec les finitions classiques de la 500 électrique, le milieu de gamme Passion et le haut de gamme Icon. Le moteur a une puissance de 87 kW, soit 118 ch, et il y a une batterie de 42 kWh qui permet d'avoir une autonomie de 320 km selon le cycle WLTP.