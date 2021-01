Fiat 500 X : une gamme revue et bientôt un cabriolet

Nouvelle année, nouveau millésime pour la 500X, avec une gamme revue. Côté moteur, le 1.6 Multijet diesel passe de 120 à 130 ch. Il reste accompagné du petit 1.3 Multijet de 95 ch. Rien ne change côté essence, avec les récents blocs turbo 1.0 de 120 ch et 1.3 de 150 ch, ce dernier ayant une boîte double embrayage DCT.

Côté finitions, comme sur la 500 classique, il y a une nouvelle variante de base, la Cult, qui profite d'une teinte orange flashy spécifique. Puis on a la Cross, avec le kit carrosserie plus baroudeur, la Sport au look sportif et enfin le haut de gamme Club.

Au-dessus de la Cross, Fiat glisse une nouvelle série spéciale Connect. Elle gagne les phares et antibrouillards LED, l'accès/démarrage sans clé et le système hi-fi Beats. Elle soigne son look, avec en série la peinture métallisée Gris Moda, les jantes 19 pouces noires et les vitres arrière surteintées.

La nouvelle gamme française n'est pas la seule info concernant la 500X. Automotive News révèle que Fiat s'apprête à lancer une version cabriolet de son SUV ! Après Volkswagen et son T-Roc découvrable, la firme italienne va donc elle aussi oser ce drôle de croisement entre baroudeur et cabriolet.

Toutefois, Fiat ferait bien plus simple que l'allemand. Si ce dernier a conçu un vrai cabriolet avec deux portes et capote en toile, le transalpin semble préparer un découvrable dans l'esprit de la petite 500C. Il y aurait ainsi un grand toit ouvrant en toile, qui engloberait peut-être aussi la lunette arrière. Une solution bien plus économique et facile à mettre en œuvre. Présentation attendue courant 2021.

Les prix du 500 X 2021