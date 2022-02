Fiat : la Tipo et le 500X adoptent un moteur hybride

Après la 500 thermique et la Panda, les 500X et Tipo profitent à leur tour d'une hybridation. Mais si l'hybridation est très légère sur les citadines, elle est ici plus poussée et donc plus intéressante.

Les deux modèles reçoivent un nouveau quatre cylindres 1.5 de 130 ch, qui délivre un couple maxi de 240 Nm. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses double embrayage 7 rapports, qui intègre un petit moteur électrique 48 Volts de 15 kW.

Contrairement à la micro-hybridation des citadines, ici le bloc électrique peut faire avancer à lui seul le véhicule. Certes, sur de petites distances et à petite allure, notamment au démarrage, pour les manœuvres de stationnement et dans les embouteillages. Mais c'est déjà bien plus avantageux pour faire baisser la consommation.

Selon Fiat, on peut d'ailleurs rouler plus de la moitié du temps en électrique en milieu urbain. Ainsi, ces modèles sont annoncés avec des consommations mixtes WLTP inférieures au bloc diesel de puissance équivalente : 4,7 l/100 km pour la Tipo et 5,1 l/100 km pour le 500X. Pour ce dernier, les rejets de CO2 baissent de 11 % par rapport à l'ancien moteur essence. De plus, le bloc électrique apporte une aide au thermique, améliorant les performances en gommant l'effet "turbolag".

Ce moteur arrive juste après des évolutions pour les deux modèles. Le 500X a revu son look avec l'adoption d'un nouveau logo 500 dans la calandre. Son équipement est aussi peaufiné avec l'arrivée de la surveillance d'attention du conducteur. La gamme est réorganisée. La finition RED est la seule qui garde le look baroudeur. Le reste de la gamme reçoit le look Sport.

Pour la Tipo, Fiat a fait le ménage dans la gamme française, en ne gardant que la déclinaison Cross, en 5 portes et en break.

Le prix du nouveau moteur hybride

Tipo

Cross Pack Cross Plus Red Tipo Cross 5 portes 25.990 € 27.990 € 28.790 € Tipo Cross SW - 28.990 € 29.790 €

Les prix sont en attente pour le 500X.