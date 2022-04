Fiat : le plein de nouveautés à partir de 2023

Fiat prépare sa relance. Son patron, Olivier François, promet une nouveauté par an, à partir de 2023, avec des véhicules qui couvriront les marchés des citadines et des compactes. Comme c'est déjà le cas depuis plusieurs années, Fiat n'a pas d'ambition dans les segments supérieurs.

Auprès d'Autocar, Olivier François rappelle d'ailleurs que si, dans le groupe Stellantis, sa marque joue sur le même terrain que Citroën, les deux labels ont cette complémentarité : Citroën a fait son retour chez les familiales, avec la C5 X, tandis que Fiat va continuer à miser sur le segment A avec la Panda, alors que les chevrons ont stoppé la C1.

La première nouvelle Fiat de l'ère Stellantis sera une citadine polyvalente, rivale des Clio et 208. La marque sera enfin de retour sur un segment qu'elle a quitté en 2018, lorsque la dernière Punto a été arrêtée. Olivier François fait déjà savoir que le nouveau modèle ne s'appelera pas Punto. Il devrait reprendre la base CMP de PSA, ce qui permettra d'avoir une variante électrique. Cette citadine aura un style inspiré par le concept Centoventi (en photo ici).

Ce concept-car, dévoilé au Salon de Genève 2019, avait une approche essentielle et minimaliste. Cet aspect va influencer le développement de la future génération de Panda, dont le look pourrait évoquer celui de la première génération. L'esprit simple et robuste de la Panda devrait se retrouver dans un inédit crossover urbain, un des trois nouveaux SUV en préparation chez Fiat, ce qui englobe la prochaine génération de la 500 X.

La 500, c'est bien sûr un élément essentiel de Fiat, qui permet à la marque de tenir depuis une dizaine d'années. Olivier François laisse entendre qu'un nouveau dérivé peut être glissé entre la nouvelle 3 portes électrique et le futur 500 X.