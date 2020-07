Fiat Panda : l'hybride plus accessible

En début d'année, Fiat s'est mis à l'hybride. Ou presque, car l'appellation "Hybrid" apparue sur la 500 et la Panda City Cross est un peu piégeuse. Il s'agit en effet d'une hybridation légère, de type BSG, avec alterno-démarreur.

Ce dernier récupère l'énergie lors des phases de freinage et de décélération, la stocke dans une batterie au lithium d'une capacité de 11 Ah, et l'utilise pour redémarrer le moteur en mode Stop & Start et assister le moteur thermique en phase d’accélération. Le système est ici monté sur un petit trois cylindres 1.0 de 70 ch.

Par rapport à l'ancien bloc 1.2 de 69 ch, les consommations et les émissions de CO2 baissent jusqu'à 20 %. Bon point pour l'agrément de conduite : ce petit bloc reçoit une boîte manuelle à 6 rapports.

La nouveauté aujourd'hui est l'intégration de ce moteur à la gamme Panda classique. L'hybride avait en effet commencé sur la version déguisée en baroudeuse City Cross. Cela rend ainsi ce moteur plus accessible, avec un prix de 12 990 € en finition Easy, contre 13 990 € pour la City Cross Hybrid Elysia.

La finition Easy a en série la radio, la climatisation, les vitres avant électriques. La rallonge par rapport au 1.2 de 69 ch est de 1 400 €.