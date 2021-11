Finalement, Ford et Rivian ne collaboreront pas

Le marché de la voiture électrique connaît des revirements parfois impressionnants. Alors que Ford avait investi près de 500 millions d'euros dans Rivian (plus de 10 % du capital), jeune constructeur américain coté à plus de 100 milliards de dollars en Bourse, la marque originaire de Dearborn a confirmé conjointement avec Rivian qu'il n'y aurait finalement plus de collaboration d'un point de vue "produits".

Concrètement, Ford conserve son investissement colossal chez Rivian, et ce n'est pas un hasard vu la poule aux oeufs d'or que représente aujourd'hui la jeune marque de véhicules électriques. Ford aurait ainsi tort de s'en priver...

Au départ, la collaboration aurait dû permettre à Ford de produire un tout nouveau modèle de véhicule électrique sous sa branche premium Lincoln. Mais les deux parties ont, depuis, connu des évolutions diverses : une très forte demande pour Rivian, qui l'oblige à se concentrer sur ses propres objectifs, et une enveloppe de 30 milliards de dollars sortie quasiment de nulle part chez Ford pour le véhicule électrique. Depuis, le F150 électrique "Lightning" a vu le jour et se retrouve déjà commercialisé.