« C'est une journée émouvante, alors que nous commençons la production du véhicule le plus durable au monde dans l'usine neutre en carbone de Graz (Autriche, ndr). »

C’est par ces mots que Henrik Fisker, P.-D.G. de la marque éponyme a officialisé le début de la production du SUV 100 % électrique Fisker Ocean.

Fisker Ocean : la production est lancée !

Un calendrier qui correspond exactement à celui qui avait été annoncé par la marque, et qui va permettre aux premiers clients de recevoir leur véhicule comme promis, au début de l’année prochaine puisque les Fisker Ocean sont attendus dans les points de vente au mois de février 2023.

Fabriqués au sein de l’usine de Graz, en Autriche, les Fisker Ocean promettent une autonomie allant jusqu’à 630 kilomètres, pour des tarifs qui s’échelonnent entre 41 900 € et 69 950 € pour déclinaison la plus haut de gamme.

Avec plus de 63 000 commandes dans le monde revendiquées par la marque Fisker, l’Ocean est très attendu. Selon Fisker, 300 unités seront produites au premier trimestre 2023, avant que le rythme ne s’accélère et que 8 000 véhicules sortent des lignes de production au second trimestre, avant d’atteindre 15 000 unités au troisième trimestre pour achever l’année 2023 avec la production de 42 400 véhicules au quatrième trimestre.

Pour tenir ces délais, certaines fonctionnalités initialement prévues sur le Fisker Ocean n’arriveront finalement que sous forme de mises à jour ultérieures.