Flottes et performance : Athlon vante les mérites de l'audit

Athlon vient de publier un livre blanc dans lequel il énumère les bonnes raisons de réaliser un audit de flotte. Le loueur longue durée s'adresse à l'ensemble des entreprises et plus spécifiquement aux TPE-PME, des entités au sein desquelles (faute de temps ou faute de véhicules suffisamment nombreux pour créer un poste dédié) la mission de gestion de parc automobile est bien souvent déléguée à la direction des achats, au service RH ou au service comptabilité.

L'audit, allié de la performance

Pour Athlon, un audit peut être l'occasion de faire le point. Il permet une " photographie de la situation du parc ". Il constitue une " étape cruciale pour les entreprises désireuses d'optimiser la performance de leur flotte et d'en contrôler les coûts." Cet état des lieux, poursuit le spécialiste de la LLD, " favorise l'anticipation et le suivi de l'évolution d'un parc automobile. Il facilite une gestion plus flexible et mieux adaptée aux besoins changeants tels que l'intégration de nouveaux collaborateurs ou les modifications des missions et des trajets."

Athlon, filiale de Mercedes-Benz Mobility AG, considère le processus d'audit primordial pour définir la Car Policy la plus appropriée. Il ajoute que cette analyse "permet aussi de comprendre et de s’adapter aux évolutions réglementaires (ZFE, interdiction de ventes de véhicules thermiques à l’horizon 2035, etc)."

Le livre blanc édité par le loueur en cette veille d'automne vise à informer et à accompagner les entreprises sur ces différents enjeux. Il délivre de façon pédagogique le mode opératoire d'un projet d'audit. A travers l'exemple d'une "entreprise fictive", il donne aux intéressés des clés concrètes afin d'identifier les leviers et les indicateurs à actionner pour améliorer la gestion de flotte. Il explique enfin comment faire perdurer les résultats obtenus dans le temps.