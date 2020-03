Ford associé aux entreprises 3M et General Electric pour la fabrication de matériel médical

La participation des constructeurs dans la fabrication de matériel médical aux Etats-Unis prend forme. Pour Ford, cela passe par une collaboration inédite avec deux entreprises qui n'ont rien à voir avec le monde automobile : 3M (connu notamment pour ses scotchs...) mais aussi GE Healthcare, la filiale de General Electric.

Ford annonce la production de 100 000 masques par semaine, mais pas que. Le constructeur va également assembler des respirateurs mobiles (Power Air-Purifying Respirators) et des ventilateurs. Il faut toutefois signaler que la plus grande expertise en la matière vient de la part de 3M et GE Healthcare, qui ont des divisions spécialisées dans la fabrication de matériel médical. Le constructeur américain apportera toutefois son expertise en matière d'impression 3D pour certaines pièces.

Rappelons également que si le nombre de 100 000 masques peut paraître beaucoup, en réalité, c'est très peu : les masques ne sont valables que quelques heures, si bien qu'il en faudrait des centaines de millions (voire des milliards) pour assurer un stock convenable auprès des personnels soignants. Pour les respirateurs et ventilateurs, en revanche, le travail des constructeurs pourrait s'avérer très important.