Ford dévoile la voiture conçue par les joueurs

La Gamescon 2020, cette convention annuelle du jeu vidéo, débute aujourd'hui. Et s'il n'est pas (ou plutôt "plus") surprenant de trouver des constructeurs dans des salons du high-tech tel que le CES de Las Vegas, il est plus étonnant de voir Ford se présenter à la Gamescon pour y dévoiler une voiture.

Oui, une auto, mais virtuelle...pour l'instant. Le Project P1 est un issu d'une gestation inédite ayant fait intervenir la communauté de gamers, qui ont "travaillé" avec les designers pour dessiner ce prototype de course.

Les fans ont dû à chaque fois décider de chaque étape du design de cette P1 avec des votes réalisés fréquemment sur les réseaux sociaux. La "finale" mettait en scène deux créations définitives, et la communauté a choisi la réalisation d'Arturo Arino, qui travaille au design extérieur de Ford.

L'auto devrait être produite comme concept-car en Allemagne, pour mettre un point d'honneur à ce projet. Mais en attendant, les joueurs peuvent s'affronter dans le cadre de la "Fordzilla" Cup, cette compétition en ligne spécifique au constructeur à l'ovale bleu.