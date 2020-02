Ford met à jour la supercar GT

Nous n'attendions pas vraiment une mise à jour de la Ford GT puisque la grosse partie de la production est déjà allouée, et que la production prendra fin en 2022. Mais Ford a malgré tout décidé d'apporter quelques modifications à son auto, et la plus notoire est l'augmentation de la puissance du V6 biturbo, qui passe à 669 ch. D'autres petites évolutions (allumage, pistons, calculateur, plus gros échangeurs...) sont également au programme.

Au niveau esthétique, les acheteurs peuvent désormais opter pour le "Liquid Carbon", qui est en fait une finition fibre de carbone apparente, sans peinture, associée à des jantes en carbone. Une tendance qui semble s'installer dans l'automobile de prestige, puisque Bugatti, notamment, propose ce genre d'esthétique sur la Chiron.

L'échappement Akrapovic est désormais de série (il permet de gagner environ 4 kg sur l'échappement classique). En option, on trouve des écrous de roues en titane, des baquets avec harnais six points et des bandes décoratives.